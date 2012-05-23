BAE'den Suudi Arabistan'a jet satışı

Telif hakkı BAE

İngiliz savunma sistemleri şirketi BAE, Suudi Arabistan'a 3 milyar dolarlık Hawk eğitim jetleri satılması doğrultusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşma konusundaki müzakereler bir süredir devam ediyordu.

Suudi Arabistan 72 adet Eurofighter Typhoon uçağı satın almak için 2006'da BAE ile 6 milyar sterlinlik bir anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan savunma bakanlığı yetkilisinin SPA haber ajansına yaptığı açıklamada, bu anlaşma ile Suudi pilotlarının "profesyonelce ve etkin bir biçimde dördüncü kuşak jet savaş uçağı kullanma olanağını bulacağı" ifade edildi.

Anlaşma ayrıca simülatörler, yer ve eğitim araç gereçleriyle, yedek parçaları da kapsıyor.

'Kapalı kapılar ardında sıkı çalışma'

İran ile ilgili İngiliz Parlamenterler grubu başkanı Ben Wallace anlaşmanın "çok iyi haber" olduğunu belirtti.

Muhafazakar Parti milletvekillerinden biri ise, Suudi anlaşmasının "kapalı kapılar ardındaki sıkı çalışmaların sonucu" olduğunu ifade ederek Suudi Arabistan'ın insan hakları reformları yönünde adım atan güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu söyledi.

İngiltere'nin East Yorkshire bölgesindeki BAE fabrikasında çalışan işçilerin örgütlü olduğu Unite sendikası yetkilileri ise, kendilerine anlaşma ile ilgili resmi bir açıklamanın henüz gelmediğini, fakat bu anlaşma sayesinde tehdit altında olan 218 işçinin işinin bir süre daha korunabileceğini belirtti.

100 yıldır bu bölgedeki fabrikasında Hawk jetleri üreten BAE, 2013'te imalata son verileceğini ve 845 kişinin işini kaybedeceğini açıklamıştı.