Taliban: Okullara zehir atmıyoruz

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Afganistan'da Taliban kız öğrecilerin okuduğu okullara 'zehirli toz' attığı iddialarını reddetti.

Taliban'ın bir sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada bu tür saldırıları kınadı ve bunu gerçekleştirenleri şeriat kurallarına göre cezalandıracaklarını söyledi. Afgan okullarındaki zehirlenme vakalarının ardında kızların okumasına karşı çıkan Taliban'ın olduğu iddia edilmişti. Son zehirlenme olayı Tahar vilayetinde yaşandı. Buradaki bir okulda 40 kız çocuğu baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir gün önce de 100 kız çocuğunda benzer belirtiler görüldü. Polis sınıflara zehirli bir toz atılmış olabileceğini duyurdu. Son bir ay içinde ülkenin doğusunda iki okul ateşe verildi. Ancak Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, BBC'ye bu tür saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek "Bunları yapanları yakalarsak, şeriata göre cezalandırma sözü veriyoruz"dedi. Mücahid, "Afganistan İslam Emirliği Mücahitleri'nin (Taliban) bu olaylarla ilgisi yoktur ve bu tür iddiaları reddeder" dedi. Sözcü bu saldırıları bir tek kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Afganistan'da Taliban'ın iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında kız çocuklarının eğitim görmesi yasaklanmıştı. Geçen hafta kuzeydoğudaki Tahar vilayetinde Bibi Hacı okulunda baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 125 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişiler arasında kadın öğretmenler ve bazıları 10 yaşında olan çok sayıda kız çocuğu da vardı. Bir polis sözcüsü Taliban militanlarının kız çocukları zehirleyerek korku salmaya çalıştıklarına inandıklarını söyledi. BBC Kabil muhabiri, daha önce de benzer olaylar yaşandığını ancak zehirlenme vakalarının nereden kaynaklandığının bulunamadığını söylüyor. Afgan Eğitim Bakanlığı Taliban'ın güçlü olduğu 11 vilayette 500'den fazla okulun kapandığını açıklamıştı. Bakanlık okulların kapatılmasından Taliban'ı sorumlu tutmuştu.