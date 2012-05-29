Breivik saldırılardan önce 'içine kapanmış'

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Norveç'te geçen yıl gerçekleştirdiği saldırılarda 77 kişinin ölümüne neden olan Anders Behring Breivik’in eski arkadaşları, Breivik'in saldırılardan yıllar önce kendisini yakınlarından kopardığını söyledi.

Katliamla ilgili davada tanık olarak dinlenen arkadaşları, Breivik’in “daha ciddi ve sosyallikten uzak” bir hale geldiğini anlattı.

Bir arkadaşı, yeterince “ari” olup olmadığını kafasına takan Breivik’in burnuna estetik ameliyatı yaptırdığını belirtti.

Breivik’in dört eski arkadaşı 77 kişinin öldürüldüğü 22 Temmuz saldırıları davasında tanık olarak ifade veriyor.

İsimlerinin açıklanmamasını talep eden tanıkların dinlendiği sırada Breivik duruşma salonundan çıkarıldı. Kendisi davasını ancak başka bir odadan takip edebildi.

Breivik, Utöya Adası'ndaki gençlik kampına yönelik silahlı saldırısında 69, Oslo’daki bombalı saldırısında da sekiz kişiyi “çokkültürlülük ve kültürel Marksizme karşı çıktığı için” öldürdüğünü iddia ediyor.

Bu iki saldırıyı da gerçekleştirdiğini kabul eden Norveçli, cezai mesuliyetinin olmadığını belirtiyor.

Davada 33 yaşındaki sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına karar verilecek.

Breivik, akli dengesinin yerinde olması durumunda hapishaneye, yerinde olmaması durumundaysa ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilecek.

'Farklı görüşleri anlamaz oldu'

Breivik’in Salı günü ifade veren bir diğer akadaşı ise kendisinin 2006 yılından sonra göç meselelerine çok fazla kafa yorduğunu belirtti. Arkadaşının anlatıığına göre Breivik bu dönemde politikadan başka konu konuşmuyormuş.

Tanığın aktardığına göre tüm Norveçli politikacıları “çokkültürlülük taraftarları” olarak tasvir eden Breivik, farklı görüşleri de anlamaz olmuş.

Eski arkadaşı, bu değişikliğin Breivik’in annesinin yanına yeniden taşınmasıyla başladığını açıkladı.

Diğer tanıklar Breivik’i doğum gününde ziyaret etmeye çalıştıklarını, ama annesinin kendisinin onlara ayıracak vakti olmadığını söylediğini aktardı.

2011 yılında Breivik uzak bir çiftliğe taşındığında eski bir arkadaşı, onun depresyondan kurtulduğunu düşünmüş. Breivik’in bu çiftliği aslında saldırılarına hazırlık için kullandığı ise şimdi ortaya çıkıyor.

Tanıklar ayrıca Breivik’in burada da ziyaretçi kabul etmediğini; saldırılardan birkaç ay önce de çehresinde hayattan iz kalmadığını ve sadece politikadan bahsettiğini açıkladı.

'Estetik ameliyatı yaptırdı'

Breivik’in itfaiyeci olan eski bir arkadaşı da Oslo bombalaması sırasında görevdeydi. Bu itfaiyeci daha sonra Breivik’in davasında tanık olarak ifade verdi.

İfadesi sırasında itfaiyeci arkadaşı, Breivik’in 1999 yılında daha “ari” gözükmek için burnuna estetik ameliyatı yaptırdığını iddia etti.

“Ari ırk” terimi Nazi partisi tarafından “üstün beyaz ırk” tanımı için kullanılıyordu.

Breivik daha önce Pakistanlı birisinin kendisine yumruk atmasından dolayı burun ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı. Arkadaşı ise böyle bir saldırıyı hatırlamadığını söyledi.

Arkadaşı ayrıca Breivik’in yüzüne beyaz makyaj yaptığını ama yine de sosyal hayatının yerinde, arkadaşlarıyla da iletişim halinde olduğunu belirtti.

Tanık, Breivik’in “anlayışlı” biri olduğunu ve suça bulaşmadığını söyledi. Tanık, hiçbir zaman Breivik’in aşırıya kayan bir siyasi görüşte olduğunu hissetmemiş.

Dava süresince Breivik’in diğer arkadaşları ve daha önce ifadesi alınamayan Ütöya kurbanlarından biri de ifade verecek.

Davanın Haziran sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Breivik’in akli dengesi hakkında iki tane çelişen rapor bulunuyor. Bunlardan ilki sanığın şizofreni hastası olduğundan dolayı akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederken, ikincisi Breivik’in yaptıklarından sorumlu tutulabileceğini belirtiyor.

Akli dengesinin yerinde ve suçlu olduğuna kanaat getirilmesi durumunda Breivik’e 21 sene hapis cezası verilebilir.