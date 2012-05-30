İsveç Assange’ı bekliyor

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Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve AB Ceza Hukuku uzmanı Prof. Christoffer Wong, Julian Assange’ın en fazla iki hafta içinde İsveç’e gönderileceğini düşünüyor.

Pof Wong İsveç’teki yargı sürecinin de en fazla bir ay içinde tamamlanabileceği görüşünde.

Prof Wong, yargı sürecinin birinci aşamasını oluşturan savcılık soruşturmasının Julian Assange’ın ifadesi dışında tamamlanmış olduğunu bu nedenle, savcılık ifadesinden sonra dava açılmasına gerek görülmediği takdirde yargı sürecinin tamamlanmış olacağını söyledi.

Assange hakkında şikayette bulunan iki İsveçli kadının ifadeleriyle, teknik kanıt olarak tanımlanan belgelerin hazır olduğu belirtiliyor.

Julian Assange’ın İsveç’e gelince tutuklanıp tutuklanmayacağı da ayrı bir soru.

Hakkında savcılık soruşturması açılan kişi hakkında, aynı suçu tekrar işleyeceği ya da söz konusu suçlamalarla ilgili kanıtları karartacağı veya kaçabileceği kanısı oluşması halinde ifadesi alınıncaya kadar tutukevinde tutulabiliyor.

Prof. Christoffer Wong’a göre, söz konusu durumda soruşturma dosyasında sadece zanlının ifadesi eksik olduğundan, kanıtların karartılmasından söz etme olasılığı bulunmuyor bu nedenle Assange’ın tutuklanma olasılığı oldukça zayıf.

Julian Assange’ın ifadesini kısa sürede alması beklenen savcı dava açılmasına gerek görmediği takdirde dosya kapanacak ve Assange yasal tehditlerden kurtulmuş olarak normal yaşamına dönecek.

Assange hakkında başlatılan soruşturma bütün dünyada büyük yankı yararttığından bazı yorumculara göre savcı da psikolojik baskı altında.

Bu görüşte olan yorumcular Assange dosyasının ifadeden sonra kapanacağı olasılığına ağırlık veriyorlar.

Bu arada İsveç Emniyet Teşkilatı Assange’ın İsveç’e iadesiyle ilgili kararı protesto amacıyla hackerların hükümet ve adalet mekanizmasının bilgisayar sistemlerine saldırma olasılığına karşı önlemler alındığını açıkladı.

Cyberattack diye tanımlanan hacker saldırılarıyla ilgili bütün resmi kurumlar da uyarıldı.