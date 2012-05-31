Hindistan'da beklenenin altında büyüme

Ticari açığındaki artış ve düşük yatırım, Hindistan'da 2012 yılının ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin 2003 yılından beri en yavaş seviyesine inmesine neden oldu.

Hindistan'ın gayri safi milli hasılası geçen yıla oranla senenin ilk çeyreğinde ancak %5.3 seviyesinde büyüdü.

Büyüme hızı böylece geçtiğimiz çeyreğe oranla %6.1 oranında düşmüş oldu. Uzmanlar Ocak ve Mart arasında büyüme oranının değişmeyeceğini tahmin ediyordu.

Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi olan Hindistan, enflasyon ve para değerinin düşmesiyle boğuşmakta.