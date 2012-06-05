Nato Afganistan'dan Orta Asya üzerinden çıkacak

Nato, Afganistan’daki asker araç ve mühimmatı taşınması için kullanılacak geçiş yolları konusunda Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma ile, Nato'nun, heron saldırıları sonrasında sınırları içindeki ikmal yollarını Nato’nun kullanımına kapatan Pakistan’a ihtiyacı kalmadı.

Nato bu yılın sonlarına doğru Afganistan’dan askeri birliklerini çekmeye başlayacak.

Anlaşma ile, Nato askeri mühimmatı Rusya üzerinden kara yoluyla Avrupa’ya getirebilecek.

Nato Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Orta Asya ülkeleri ile yapılan anlaşmayı bugün açıkladı.

Rasmussen, basın açıklamasında “Bu anlaşmalar bize bir dizi yeni opsiyon ve ihtiyacımız olan güçlü ve esnek ulaşım yollarını sağlıyor” dedi.

İkmal yolları sorunu

Afganistan’da ABD liderliğinde devam eden Nato operasyonunun 2014 yılının sonu itibariyle tamamen bitmesi öngörülüyor.

Bölgeden onbinlerce araç, konteynır ve silah çıkarılacak. Nato güçleri mühimmatın bir kısmını ülkeden çıkarmaya başladı.

Pakistan Afganistan’dan çıkış için en kolay ve ucuz yol. Ancak Pakistan’dan geçen yollar altı aydır Nato’nun kullanımına kapalı.

Pakistan, ABD heron saldırısı sonucu 24 Pakistan askerinin öldürülmesi üzerine güneydeki ikmal yollarını kapatmıştı. Bunun üzerine Nato Kuzey Dağıtım Ağı olarak bilinen Orta Asya, Kafkaslar ve Rusya üzerinde geçiş yapmak zorunda kalmıştı.

ABD güneydeki yolun açılması için Pakistan ile müzakerelere devam ediyor ancak şimdiye kadar çok az ilerleme sağlandı.