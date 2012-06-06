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Dünya'ya en çok benzeyen gezegenlerden biri olan Venüs, Güneş'in önünden geçti.

Dünya'dan da gözlemlenen gök olayı, 105 yıl içinde bir daha gerçekleşmeyecek.

Kuzey ve Orta Amerika ile Güney Amerika'nın kuzeyindeki gözlemciler için Venüs'ün geçişi gün batımından hemen önce gerçekleşirken, kuzeyde Arktika, Batı Pasifik bölgesi ile doğu Asya ülkeleri geçişin tamamına tanıklık edebildi.

İngiltere, Avrupa, Ortadoğu ve doğu Afrika da geçişin sonlarını yakalamak için gün batımını beklemek durumunda kaldı.

Venüs'ün geçişi altı buçuk saatten uzun sürdü. Venüs, Güneş tekerinin etrafında hareket eden küçük siyah bir nokta olarak belirdi.

Gök olayının en güzel fotoğraflarını, Güneş'i Dünya'dan yaklaşık 36 bin kilometrelik uzaklıktan izleyen Amerikan Havacılık ve Uzak Kurumu'nun (Nasa) Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO) çekti.

Astrofizikçi Lika Guhathakurta, "SDO'nun uzak mesafele çözünürlüğü sayesinde Venüs'ü en ince detayına kadar izleyebildik" dedi.

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En iyi görüntü Nasa'dan

Guhathakurta, "SDO çok özel bir gözlemevi. Yüksek çözünürlüklü televizyondan 10 kat daha iyi görüntü elde edebiliyor ve bu görüntüler geçici uyum içinde her 10 saniyede bir kaydediliyor" diye konuştu.

Birçok kişi Venüs'ün geçişini izlemek için üniversite ve gözlemevlerindeki etkinliklere katılırken bazıları da Venüs'ün hareketini internetten takip etti.

Bilim adamları, galakside Dünya'ya benzeyen diğer gezegenleri tespit etmek ve Venüs'ün atmosferdeki bileşkesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için geçişi yakından inceledi.

Venüs geçişleri yaklaşık 243 yılda dört defa gerçekleşiyor. Geçiş, 105 veya 121 yılda bir 8 yıl aralıkla ikişer defa yaşanıyor.

Telif hakkı Reuters NASA Image caption Nasa, Venüs'ün geçişini 36 bin kilometre uzaklıktan inceledi.

Zaman aralığının bu kadar uzun olmasının sebebi Venüs ve Dünya'nın yörüngesinin aynı düzlemde olmamasından kaynaklanıyor. Geçiş, her iki gezegenin ve Güneş'in aynı çizgide olduğu durumlarda gerçekleşiyor.

Venüs'ün Dünya'nın önünden bir sonraki geçişi 2117 ve 2125'te yaşanacak.

Gök bilimciler 17 ve 18'inci yüzyıldaki geçişleri Güneş Sistemi hakkında verileri incelemek için kullandı.

Üçleme yöntemini kullanan bilim adamları, Dünya ve Güneş arasındaki mesafeyi ölçü. Mesafe, 149. 6 milyon kilometre olarak biliniyor.

Bu yıl gerçekleşen geçiş de yalnızca bir görsel şölen olarak değerlendirilmedi elbet.

Gezegendeki geçişlerin bugün de büyük önemi var. Yıldızların yörüngelere olan mesafesinin ölçümü için inceleniyor.