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İp cambazı şelale aşacak

  • 15 Haziran 2012

Nik Wallenda, dört yıl önce 50 metre uzunluğundaki ipte 20 katlı apartman yüksekliğinde yürüdükten sonra bugün de Kanada-ABD sınırındaki Niagara Şelalesi üzerine gerilen ipte yürüyecek.