Suudi Arabistan'ın yeni veliaht prensi Prens Salman

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Prens Salman, Suudi Arabistan’ın yeni veliaht prensi olarak atandı.

Bu, Salman'ın 88 yaşındaki Kral Abdullah’tan sonra tahta çıkması anlamına geliyor.

Devlet televizyonuna göre kraliyet düzenlemesi ile yapılan atama, veliaht prensi Nayif bin Abdul Aziz el-Suud’un Cumartesi günü Cenevre’de ölümünün ardından geldi.

78 yaşındaki Prens Nayif gördüğü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

Şu anda Savunma Bakanı olan 76 yaşındaki Prens Salman, daha önce uzun bir süre Riyad valiliği yapmıştı.

Prens Salman bin Abdul Aziz el Suud’un erkek kardeşine kıyasla daha pragmatik ve liberal olduğu düşünülüyor.

Prens Nayif’in ise Kral Abdullah’tan daha muhafazakar ve dini geleneklere uyum konusunda daha katı.

Prens Salman, Savunma Bakanı görevinin yanısıra, Başbakan yardımcısı olarak göreve başlayacak.

Devlet televizyonunun verdiği habere göre Prens Ahmed İçişleri Bakanı olurken, Kral Abdullah ise Başbakanlık görevine devam edecek.