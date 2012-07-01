İran: AB ambargosu yürürlüğe girdi

Telif hakkı ISNA

Avrupa Birliği'nde İran'dan ham petrol ve akaryakıt ithal edilmesini yasaklayan ambargo yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği'nin bu yaptırımının İran üzerinde büyük etkisinin olması bekleniyor.

Başta Yunanistan ve İtalya olmak üzere, Avrupa Birliği'nin geçen sene İran'dan ithal ettiği petrol miktarı İran'ın toplam ihracatının yaklaşık dörtte birine denk geliyordu.

AB'nin ABD ile işbirliği içinde yürürlüğe soktuğu düzenleme sadece petrol ithalatını değil petrol sevkiyatlarının sigortalanmasını ve finanse edilmesini de yasaklıyor.

BBC'nin diplomasi muhabiri, ABD'nin benzer bir yasağı daha uygulamaya başladığını, ne var ki yaptırım paketinin AB'den daha çok ABD'ye olumsuz etkilerinin de olacağına dikkat çekiyor.

İranlı yetkililer, AB'nin yaptırımının etkilerine karşı önlem aldıklarını söylüyor.

Associated Press Ajansı'nın haberine göre bu önlemler arasında bazı ithal mallarının ve döviz rezervinin stoklanması bulunuyor.

Yetkililer, yaptırımların ekonomik hayatta aksamalara yol açabileceğini kabul ediyor.

ABD kaynakları: İran daha az petrol satıyor

Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, petrol ambargosunun yanı sıra bankacılık sistemini de hedef alan yaptırımlara karşı aldıkları önemler hakkında şunları söyledi:

İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Rahimi Halkımızdan bu savaşta resmi makamlara yardımcı olmasını istiyoruz

"Bugün yeni bir yaptırımla karşılaşıyoruz ve halkımızdan bu savaşta resmi makamlara yardımcı olmasını istiyoruz."

ABD'nin başını çektiği yaptırım kampanyası, ABD'de yapılan tahminlere göre, İran'ın petrol ihracatını önemli ölçüde kısıtladı.

ABD'de yapılan tahminlerde, İran'ın geçen sene 2 buçuk milyon varil olan günlük ihracatının bugünlerde 1,2-1,8 milyon varile kadar gerilediği dile getiriliyor.

İran, bu yaptırımlara nükleer programını durdurmadığı için maruz kalıyor.

Batılı ülkeler İran'ın nükleer silah amaçlı bir program yürüttüğünü ya da bu tür silahları üretmek istemesinden endişe ediyor.

İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve esas olarak enerji üretimini amaçladığını söylüyor.

İran Petrol Bakanı Rüstem Gasemi, "gayrimeşru" ilan ettiği yaptırımlara karşı mücadele etmek için çalışanlarına çağrı yaptı.

Gasemi "Düşmanlarımızın bugün ambargo uygulaması sorun değil... Benzer yaptırımları daha önce de uyguladılar ve hiç bir şey olmadı" dedi.

"Misilleme"

Mehr Haber Ajansı da İran'ın elindeki "misilleme olanakları"nı derlediği bir analiz yayımladı.

Dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılması bahsi geçen önlemler arasında yer aldı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması tehdidi İranlı yetkililer tarafından daha önce de dile getirilmişti.