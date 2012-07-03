GlaxoSmithKline'dan rekor tazminat

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İlaç imalatçısı GlaxoSmithKline (GSK) sağlık sistemini dolandırdığı gerekçesiyle Amerika tarihinin en büyük tazminatı olan 3 milyar dolar ödeyecek.

İlaç devi GSK iki ilacını onaylanmamış durumlarda kullanılmasını teşvik ettiğini; diyabeti ilaçlarının da güvenlik verilerini Amerika Gıda ve İlaç Kurumu’na (FDA) bildirmediğini kabul ediyor.

Tazminattan gelen para, cezaların ve federal ve eyalet hükümetlerinin açtıkları davalardan gelen tazminatların ödenmesinde kullanılacak.

GSK, Paxil, Wellbutrin ve Avandia adlı ilaçlar yüzünden mahkemeye verilmişti.

Amerika Federal Savcı yardımcısı James Cole, tazminatın “boyut ve kapsam bakımından eşsiz” olduğunu söyledi.

Doktorlara rüşvet

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden biri olan GSK, Paxil ve Wellbutrin adlı antidepresanların, belli kullanım alanları onaylanmamasına rağmen çocuklar ve ergenlerde kullanılabileceğini söylediğini kabul etti.

Firma ayrıca diyabeti ilacı olan Avandia’nın tüm verilerini açıklamadığını ve güvenlik uyarılarını belirtirken bunların aslında kanıtlanmamış olduğunu da kabul etti.

Hatalarımızdan ders aldık. Andrew Witty - GlaxoSmithKline yöneticisi

Bu suçlara ek olarak GSK’in ilaçlarını hastalara vermeleri için doktorlara rüşvet verdiği ortaya çıktı.

Amerikalı savcı Carmin Ortiz, “GSK’in ilaçlarını yazmaları için doktorlara çeşit çeşit inanılmaz rüşvetlerin teklif edildiğini” belirtti. Ortiz bu rüşvetlerin arasında pahalı tatiller, milyonlarca dolarlık sunumlar ve hatta Madonna’nın konserlerine biletler olduğunu söyledi.

Tazminat anlaşması gereğince GSK 5 yıl boyunca hükümet yetkilileri tarafından gözlem altında olmayı kabul etti.

GSK yaptığı açıklamada tazminatın hali hazırda bulunan nakit kaynaklarından ödeneceğini söyledi.

GSK yöneticisi Andrew Witty, firmanın pazarlama ve satış yöntemlerinin değiştirildiğini açıkladı.

Witty “Hatalarımızdan ders aldık. Gerekli gördüğümüz durumlarda görevini kötüye kullanan çalışanlarımızın işlerine son verdik” dedi.