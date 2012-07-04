İsrailli polis Filistinli çocuğu tekmelerken görüntülendi

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İsrail Sınır Polisi, memurlarından birinin dokuz yaşında bir Filistinli çocuğu tekmelerken görüntülendiği videoların ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlattı.

İnsan Hakları Grubu B'Tselem’in açığa çıkardığı görüntülerde Abdul Rahman Burkan bir polis memuru tarafından yerde tutulurken, bir başka polis memuru tarafından tekmeleniyor.

Olay Cuma günü Batı Şeria’nın El Halil kentinde meydana geldi.

Sınır Polisi Ofisi açıklamasında “olayın ağırlığının” farkında olduklarını ve “polis memurunun hareketlerini kınadıklarını” belirtti.

Açıklama “Olayın istisnai olduğunun ve sınır muharebe polis birliklerinin İsrail devletinin güvenliğini sağlamak üzere yürüttüğü eylemleri temsil etmemektedir” ifadelerine yer verdi.

Sınır polisi komutanı Yoram Halevi olayın araştırılması için bir ekip kurulmasını ve önümüzdeki günlerde ekibin konuyla ilgili rapor vermesini emretti.

Ofisten bir kaynak Jarusalem Post gazetesine El Halil’de Filistinli gençlerin taş atması vakalarında büyük bir artış yaşandığını ancak memurun uygulamasının haklı görülecek bir yanı olmadığını söyledi.

Kameraman Raed Abu Rimle, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’a yaptığı açıklamada “Bağırışları duydum ve bir askerin çocuğun karnını tekmelediğini gördüm. Memur çocuğu orada bıraktıktan sonra çocuğun yanına gittim. O kadar korkmuştu ki, altına işemişti” diye anlattı.

Geçen hafta bir grup kıdemli İngiliz avukat İsrail askeri yetkililerini düzenli olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Anlaşması’nı ve Batı Şeria’da Filistinli çocukları tutuklarken Cenevre Konvansiyonu’nun 4. Maddesi’ni ihlal etmekle suçlamıştı.