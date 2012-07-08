Afganistan'a 16 milyar dolar yardım

Telif hakkı BBCPashto.com

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Afganistan'a yapılacak yardım ile ilgili düzenlenen konferansta, katılımcılar, ülkeye 16 milyar dolar bağış yapma sözü verdi.

2014 yılında yabancı askeri birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin geleceğini güvence altına almak için yapılacak yardımın dört yıla yayılarak verilmesi öngörülüyor.

En fazla bağış yapacak ülkeler arasında ABD, Japonya, Almanya, İngiltere bulunuyor.

Bağış sözü, Afgan yetkililerin yolsuzluk ile mücadele etmek için öne sürülen şartları kabul etmesinin ardından geldi.

Nato'nun ülkeden çıkmasının ardından Afganistan'da kaos yaşanacağı konusunda endişeler hakim.

Afganistan ekonomisi kalkınma ve askeri alanlarda uluslararası yardımlara bağımlı durumda.

Dünya Bankası, bağışın, Afganistan'ın milli gelirinin yüzde 95'ini denk geldiğini ifade etti.

Konferansın açılışını yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai "yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini" söyledi.

'İlerleme kırılgan'

Karzai, 10 yıl içinde alınan ilerlemeye rağmen, Afganistan ekonomisinin hala savunmasız olduğunu ve güvenliğin bunun önünde büyük bir engel olduğunu söyledi.

Bu arada Afganistan'ın Kandahar şehrinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Afganistan'da alınan ilerlemenin "kırılgan" olduğunu söyledi.

Ban Ki-mun yönetim, "adalet, insan hakları, istihdam ve sosyal kalkınmaya yatırım yapılmaması 10 yıl boyunca yapılanları tersine çevirebilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afganistan'da atılan adımları koruyabilmek için yönetim, yolsuzlukla mücadele, yargı ve ekonomi alanında reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tokyo konferansına 70'ten fazla ülke ve uluslararası kuruluştan üst düzey yetkililer katıldı.

Katılımcılar 2012 ve 2015 yılları arasında 4 milyar dolar yardım sözü veririlen, Japonya ve ABD yetkilileri bunun karşılığında Afganistan hükümetinin yönetim ve yolsuzluk alanında kaydettiği ilerlermeleri denetleyecek.

Askeri destek

Tokyo'da anlaşma sağlanan sivil yardım , Mayıs ayında Chicago'da Nato liderleri zirvesinde Afganistan silahlı kuvvetlerine yapılması planlanan 4.1 milyar dolarlık yardıma ek olarak geliyor.

Chicago toplantısında alınan kararlara göre, Nato güçleri 2013 yılı ortalarında askeri sorumluluğu Afgan güçlerine devredecek ve 2014 yılında ülkeden çekilecekler. Bu tarihten sonra sadece eğitim birimleri ülkede kalacak.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Tokyo konferansı öncesinde kısa Afganistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ülkesinin Afganistan'a "NATO üyesi olmayan başlıca müttefik" statüsü verdiğini söyledi.

Söz konusu statü, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından iki ülke arasında, savunma sahasındaki uzun vadeli işbirliğine olanak tanımak amacını taşıyor.

Avustralya ve İsrail gibi ülkelerin de sahip olduğu statü, Afganistan'ın ABD askeri mühimmatını satın almasını ve silah ihracat süreçlerini kolaylaştırıyor.

Bu statü, en son Pakistan'a 2004 yılında verilmişti.

Mayıs ayında ABD Başkanı Barack Obama ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, 2014 yılı sonrasında iki ülke arasında askeri ve sivil ilişkilerin geliştirilmesi için 10 yıllık stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.