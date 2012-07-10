Kofi Annan Bağdat'ta

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Ortadoğu'da Suriye'nin destekçilerine bir grup ziyarette bulunacak olan Kofi Annan bugün Irak'a gitti.

Dün bir günlüğüne Şam'ın başlıca destekçilerinden biri olan İran'a giden Annan, Salı günü Bağdat'a geçti.

Irak hükümet sözcüsü Ali el Dabak, Annan'ın Suriye'deki şiddeti sona erdirmek için Irak Başbakanı Nuri Maliki ile görüşeceğini söyledi.

El Dabak, Bağdat'ın Suriye'de 16 aydır devam eden krizin çözümü için bazı önerileri olduğunu belirttiyse de, bu önerilerin içeriği ile ilgili detay vermekten kaçındı.

Kofi Annan, tasarladığı barış planının yürürlüğe girebilmesi için Suriye'nin ortadoğudaki komşularından yardım istiyor.

Suriye'deki eylemciler ülkelerini kasıp kavuran krizin 17 binden fazla can aldığı görüşünde.

Annan'ın İran ve Irak'a yaptığı geziler Suriye lideri Beşir Esad'la yeni bir barış planı çerçevesi üzerine anlaşmaya varmasının ardından gerçekleşiyor.