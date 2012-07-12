ABD, organ 'yardımı'nı cezalandırdı

İsrail'de satın aldığı organları ABD'de satan bir İsrailli kar amacıyla böyle girişim yaptığı için iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amerikalı savcılar, böbrek ticareti yaptığını kabul eden Levy Izhak Rosenbaum'un ABD'de yasadışı organ ticareti ile bağlantılı hüküm giyen ilk kişi olduğunu söylüyor.

Rosenbaum 2009 yılında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonunda beliren tabloda, İsrailli Rosenbaum'un ülkesinde gazete ilanı vererek kişilerden 10 bin dolara böbreklerini satın aldığı sonra bunları ABD'de 120-160 bin dolara sattığı iddia edildi.

Rosenbaum, mahkemeye seslenerek, iyi bir şey yaptığı düşüncesiyle hareket ettiğini, ancak bunu tekrar etmeyeceğini söyledi.

Savcılık, sanığın sağlık değil kar amacıyla hareket ettiğini söyleyegeldi.

Yargılama sırasında Rosenbaum'un lehinde ifade verenler, sanığın Yahudiliğe derinden bağlı, kendisini insanlara yardıma adamış bir kişi olarak anlattı.

Rosenbaum da, böbreği verenin de alanın da memnun olduğu bir ortamda medya tarafından canavarlaştırıldığını söyledi.