Avlanan her piranha için 160 dolar

Çin'in Liuzhu kentinde yerel yetkililer, ölü ya da canlı her piranha için 160 dolar ödül vaadinde bulundu.

Bu karar, iki kişinin Guangşi nehrinde piranha saldırısına uğradıklarını söylemesi üzerine alındı.

Kararın ardından balıkçılar oltalarının uçlarına taktıkları et parçalarıyla nehir kıyılarına akın etti.

Ancak henüz hiç piranha yakalayan olmadı.

Güney Amerika nehirlerine özgü bir balık olan piranhalar, 15 dereceden soğuk sularda yaşayamıyor.

Kışın Guangşi nehrinde sıcaklık bunun altına düştüğü için piranhaların öleceği düşünülüyor.

Yetkililer, nehre akvaryum için alınan piranhaların atıldığını tahmin ediyor.