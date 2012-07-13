Londra hava sahasına Olimpiyat ayarı

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Olimpiyat Oyunları yaklaşırken, Londra ve İngiltere'nin güneydoğu bölgesi hava sahalarına bir dizi kısıtlama getiriliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması, Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin Cumartesi gününden itibaren bölgesi korumak için görevlendirileceğini açıkladı.

Karar, Olimpiyatlar için 3500 ek personele ihtiyaç duyulmasının ardından geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, Olimpiyat Oyunları’nın “güvenli geçeceğini” söyledi.

Hava sahasında uçuşa yasaklanacak bölgenin 30 mil genişliğinde olacağı ve belirli bir hava trafik koridorunu kullanan ticari uçakları etkilemeyeceği belirtildi.

Hava sahası kısıtlamaları çerçevesinde ‘Sea King’ helikopterleri de RAF Northolt hava üssüne konuşlandırılıyor.

Savaş gemisi HMS Ocean da Thames Nehri’nde güvenliği sağlamak için Kraliyet Donanması personeli ile birlikte Londra’ya gelecek.

Londra’nın dört bölgesine de yerde konuşlu hava savunma sistemleri yerleştirildi.

'Uçaklar düşürülebilir'

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Hafta başında da Typhoon savaş uçakları RAF Northolt üssüne konuşlandırılmış, RAF Puma helikopterleri ve keskin nişancılar da doğu Londra’daki Ilford’a konuşlandırılmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Londra hava sahasına ek kısıtlamalar getirildiğinde hava güvenliği planını destekleyebileceklerini belirtti.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale, özel bir uçağın hava sahasında kısıtlı bir bölgeye girmesi durumunda hemen harekete geçilebileceği ve önlemlerin uyarıdan sonra uçağın düşürülmesine kadar gidebileceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Hammond yazılı açıklamasında, “Olimpiyat Oyunları’na yönelik herhangi belirli bir tehlike kalmadığının teminatını verebilirim” ifadesini kullandı.

Olimpiyatlar’da güvenliği sağlaması için görevlendirilen özel güvenlik şirketi G4S’in yeterli personel sayısına ulaşamaması nedeniyle 3500 ek personel ihtiyacı doğmuştu.

Şirkete bağlı ve Olimpiyatlar’da görevlendirilecek mevcut güvenlik görevlisi sayısı 7500.

Farklı üç servisten Olimpiyatlar için görevlendirilen personel sayısı da 17000 olarak belirlendi.