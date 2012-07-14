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Kazakistan Olimpiyat takımı, Londra’da düzenlenecek oyunlarda kafilenin mutfağında İngiltere’ye getirmeyi umdukları at eti sucuğunun da olmasına izin verilmesini istiyor.

Orta Asya ülkesinin kafile yetkilileri, geleneksel at eti ürünlerinin sporcuların performanslarına olumlu katkı yapacağını savunuyor.

Ancak İngiltere’nin AB dışından ithal edilen et ve süt ürünleri konusunda katı kısıtlamalar uygulaması nedeniyle Kazakların bu talebinin karşılanıp karşılanmayacağı net değil.

Kazakistan, iki hafta sonra başlayacak Londra Olimpiyatları’nda 114 atletle yarışacak.

BBC’nin ülkedeki muhabirlerinden Shodiyor Eshaev, at etinin Kazakistan mutfağının vazgeçilmez unsurlarından sayıldığını, özellikle “kazı” olarak adlandırılan at eti sucuğunun da menülerin gözdesi olduğunu aktarıyor.

Kazakistan olimpiyat kafilesinde, ağırlıklı olarak protein açısından zengin gıdalarla beslenmeye ihtiyacı olan boksörler, güreşçiler ve halterciler bulunuyor.

Kafile yetkililerinden Elsiyar Kanagatov, “Her takım için at etki ve havyar getireceğiz” derken, sporcuların uygun şekilde beslenmeleri durumunda “sıradışı sonuçlar” alabileceklerini söyledi.

Petrol zengini bir ülke olan Kazakistan, iddialı hazırlandığı olimpiyatlarda altın madalya kazanacak sporculara 200’er bin dolar, gümüş kazanacak sporculara 150’şer bin dolar, bronz kazanacak sporculara da 75’er bin dolar prim vaadediyor.

Kazaklar, 1996’dan bu yana katılmaya başladıkları olimpiyatlarda bugüne kadar dokuzu altın olmak üzere toplam 39 madalya kazandı.