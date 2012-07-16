'Buz Devri 4' gişede rekor kırdı

Buz Devri serisinin 4. filmi Buz Devri: Kıtalar Ayrılıyor, ABD'de gösterime girdiği ilk haftada 46 milyon dolar hasılat yaptı.

Türkiye'de filmin seslendirmesinde Haluk Bilginer, Yekta Kopan ve Ali Poyrazoğlu rol aldı.

ABD film listelerinde geçen haftanın birincisi olan İnanılmaz Örümcek Adam açılış haftasında 35 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Örümcek Adam'ın hikayesine yeni bir bakış açısı getiren bu film, şu ana kadar ABD'de 201 milyon dolar, tüm dünyada ise 521 milyon dolar hasılat yaptı.

ABD listelerinde şu anda üç numarada bulunan film ise Family Guy ve American Dad gibi popüler çizgi dizilerin yaratıcısı Seth MacFarlane'in komedi filmi Ted.

Mark Wahlberg'in bir oyuncak ayı ile başrolleri paylaştığı film şimdiye dek 22,1 milyon dolar hasılat yaptı.

Listede dördüncü sıradaysa Pixar'ın yeni animasyon filmi Brave bulunuyor.

Ancak gelecek hafta tüm dünyada heyecanla beklenen Christopher Nolan'ın yeni Batman filminin gösterime girmesi ile birlikte Buz Devri 4'ün listedeki liderliğini sürdüremeyeceği düşünülüyor.