Suriye önergesine BM'de veto

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Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’ye yaptırım uygulanması önergesini veto ederek Batılı ülkelerin şimşeklerini üstlerine çekti.

İngiltere, Amerika ve Fransa, BM’nin Suriye halkının yüzünü kara çıkardığını belirtti.

Suriye ordusu birlikleri ise, silahlı muhaliflerin son üç gündür Şam’ın merkezinde yoğunlaştırdığı saldırılara karşılık, isyancıları başkentten uzaklaştırmak üzere harekete geçti.

Suriye devlet televizyonu, saldırıdan beri Devlet Başkanı Esad’ın ilk görüntülerini yayınladı. Esad görüntülerde yeni Savunma Bakanının göreve başlaması için yemin ettiriyordu.

General Fahd Casim El Freic’in yemin töreninin nerede yapıldığı henüz belirlik kazanmadı.

Tankların, ağır silahların ve helikopterlerin bölgeye nakledildiği ve çatışmaların kentin güneydoğu ve kuzeybatı kesimlerinde yoğunlaştığı bildiriliyor.

'Milli çıkarlar'

Rusya ve Çin daha önce iki kez Suriye konusunda veto haklarını kullanmıştı. İngiltere’nin Güvenlik Konseyi’ndeki temsilcisi Lyall Grant, ülkesinin dehşete düştüğünü söyledi.

Grant, “Yaptıklarının sonucunda bu gaddar rejim korunmuş oldu. Milli çıkarlarını milyonlarca Suriyeli’nin can güvenliğine tercih ettiler” dedi.

Batılı ülkelerin imzasıyla sunulan önerge çerçevesinde, kalabalık bölgelerden askerlerini ve ağır silahları çekmemesi durumunda Şam’a BM Anlaşmasının 7. bölümü uyarınca yaptırımlar uygulanacaktı.

Moskova’nın itirazının çıkış noktası da bahsi geçen 7. bölümün kullanılmasıydı. Rusya’nın BM büyükelçisi Vitaly Churkin, bunun “Suriye’nin içişlerine dış askeri unsurların karışmasına” yol açtığını söyledi.

Buna karşılık ABD’nin büyükelçisi Susan Rice, askeri unsurlardan bahsetmenin “paranoyaklık ve samimiyetten uzaklık” olduğunu belirtti.

Şam’ın ele geçirilmesi için şehrin dört bir köşesinde çıkan çatışmalardan dolayı barış temsilcisi Kofi Annan, uluslararası toplumun ivedilikle ve kararlılıkla harekete geçmesini istedi.

Güvenlik Konseyi’nin ayrıca Cuma günü görev süreleri dolacak Suriye gözlemcilerinin görev sürelerinin uzatılıp uzatılmamasına karar vermesi gerekiyor. İngiltere’nin şimdi veto edilen önergenin yeniden üstünden geçip “son 30 günlük” bir uzatma maddesi eklendiği söyleniyor.

‘Kaçınılmaz çöküş’

Dün muhaliflerin başkentte bulunan Ulusal Güvenlik Merkezi’ne gerçekleştirdikleri bombalı saldırının ardından gece boyunca kentten çatışma haberleri gelmeye devam etti.

Saldırıda Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eniştesi ve Genelkurmay başkan yardımcısı Asıf Şevket'in yanı sıra, savunma bakanı Davud Raja ve kriz yönetimi sorumlusu Hasan Türkmeni öldü, içişleri bakanının da aralarında olduğu üst düzey bazı yetkililer yaralandı.

Muhalif gruplar, bombanın Ulusal Güvenlik Merkezi’ndeki toplantıdan bir gün önce yerleştirildiğini belirtiyor. Gruplar hükümetin kaçınılmaz bir şekilde çökmesini bekliyorlardı.

Saldırı sonrasında ordu, Suriye'yi, “dışarıdan desteklenen teröristler” olarak nitelediği kişilerden temizleme kararlılığında olduklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde Seyyide Zeyneb bölgesinde bir muhalifin cenaze töreni sırasında bir helikopterden açılan ateş sonucu ise en az 60 kişinin öldüğünü söyleyen muhalif eylemciler, olaya ait olduğunu öne sürdükleri videoları internette yayınladı.

Muhalifler, Şam’ın batısındaki kabine bürolarının yakında da çatışmalar olduğunu belirtti.

BBC muhabiri Jim Muir isyancıların da saldırılarına devam ettiğini bildiriyor.

Muhalif eylemciler, devlet televizyonunu ve radyo istasyonunu saldırılar onlara da ulaşmadan önce personelini binalarından çıkarmaları konusunda uyardıklarını öne sürmüştü.