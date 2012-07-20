Film gösteriminde silahlı saldırı: 12 ölü

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ABD'nin Denver kentinde Batman filminin ilk gösterimi sırasında düzenlenen silahlı saldırı, 12 kişinin ölümü, 38 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı.

Polis, yakındaki bir otoparkta elinde tüfek ve tabanca bulunan bir şahsın gözaltına alındığını bildirdi. Sinema salonunda başka silahların bırakılmış olabileceği düşünülüyor.

Gözaltına alınan şahıs, polise, evinde silah ve patlayıcı madde depoladığını söyledi.

9News adlı internet sitesinin bir muhabiri de, bir silahlı şahsın Aurora'daki sinema merkezinde ateş açtığını bildirdi. Olay sırasında sözkonusu sinema salonlarının üçünün geceyarısı seanslarında Kara Şövalye Yükseliyor filmi gösterilmekteydi.

Görgü tanıkları maskeli ve silahlı şahsın ateş açtığını belirtti. Sinemadan yoğun dumanlar yükseldiği de haber alındı.

Görgü tanıklarından biri, filmi izlerken çok büyük patlama sesleri işittiğini, ardından yoğun duman çıktığını ve ilk önce bütün bunların filmin gösterimi dolayısıyla düzenlenen özel efektler olduğunu sandığını anlattı.