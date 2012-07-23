Aurora katliamı davası başlıyor

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ABD'nin Denver kentindeki bir sinemada izleyicilere ateş açarak 12 kişiyi öldürmekle suçlanan James Holmes bugün mahkemeye çıkacak.

24 yaşındaki Holmes, Cuma günkü saldırıdan beri tek başına hücre hapsinde tutuluyor.

Yetkililerle konuşmayı reddettiği bildirilen Holmes'u devletin atadığı bir avukat savunacak.

İçine kapanık ve sakin biri olarak tanımlanan Holmes, Colorado Üniversitesi'nde nöroloji doktorası yapıyordu.

Trafik cezası dışında sicilinin temiz olduğu belirtiliyor.

Yetkililer herhangi bir terör bağlantısı bulamadıklarını, amacının da bilinmediğini söyledi.

Bugünkü duruşmada Holmes'a yalnızca suçunu kabul edip etmediği sorulacak, daha sonra tarafların hazırlık yapması için dava ertelenecek.

Evine baskın

Polis hafta sonunda zanlının patlayıcı döşeli evine girmiş ve bilgisayarı dahil bazı eşyalara el koymuştu.

Polis eve girmeden önce bombaları imha etmek için iki gün uğraşmıştı.

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James Holmes, Batman serisinin "The Dark Knight Rises" (Kara Şövalye Yükseliyor) filminin Aurora'daki ilk gösterimine kurşun geçirmez yelekle girerek üç silahıyla izleyicilere ateş açmıştı.

Polis 58 kişinin yaralandığı olayda Holmes'un kullandığı makineli tüfeğin tutukluk yaptığını, çok sayıda insanın hayatının bu sayede kurtulduğunu söylüyor.

Yetkililer, dokuz kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Holmes ise saldırıdan hemen sonra tutuklanmıştı.

Obama ziyaret etti

ABD Başkanı Barack Obama da dün kurbanların ailelerini ziyaret etmek amacıyla Colorado eyaletindeydi.

Obama, haftalık radyo konuşmasında "korkunç ve trajik" diye nitelediği bu saldırı karşında "şoke olduğunu ve üzüldüğünü" söyledi.

Bölgedeki bir BBC muhabiri bu olayın ABD'de silah taşıma yasaları tartışmasında bir dönüm noktası olmasının beklenmediğini söylüyor.

ABD'de kişisel şiddet eylemlerinin en büyüğünü, 1995 yılında Oklahoma'da resmi bir binayı bombalayan Timothy McVeigh düzenlemiş, saldırıda 168 kişi ölmüştü.

2007 yılında da Virginia Teknik Üniversitesi'ndeki bir saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Colorado eyaletinin Denver kenti ise 20 Nisan 1999'da da iki öğrencinin Columbine Lisesi'nde düzenlediği katliama sahne olmuştu. Saldırıda biri öğretmen 13 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.