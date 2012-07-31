500 milyon dolarlık uyuşturucuya el kondu

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Avustralya polisi, yarım milyar dolar değerinde uyuşturucu maddeye el koydu ve Hong Kong merkezli bir uyuşturucu kartelinin üyelerini gözaltına aldı.

Pazartesi günü Avustralya'nın Sydney kentinde yapılan operasyonlarda dört Hong Kong ve üç Avustralya vatandaşı da gözaltına alındı.

El konulan uyuşturucu maddelerin ağırlığı yarım tonu aşıyor.

Bu maddelerin arasında 306 kg kristal metamfetamin, 252 kg da eroin bulunuyor.

Bu miktar şimdiye kadar yapılan operasyonlarda ele geçirilen en büyük metamfetamin miktarı.

Avustralya Federal Polisi yaptığı açıklamada uyuşturucu maddelerin 500 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Yapılan baskın ve tutuklamaların bir senedir devam eden bir soruşturmanın parçası olduğu biliniyor.

Komiser Andrew Colvin, "Bu baskın gerçekleşmeseydi, pek çok kişinin hayatı etkilenecekti" dedi.

Soruşturmanın devam edeceğini söyleyen Colvin, daha fazla kişinin gözaltına alınabileceğini de ekledi.

Polis, uyuşturucu karteliyle ilgili soruşturmanın ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden gelen bir ihbar üzerine 2011'in Ağustos ayında başladığını söyledi.

Şüpheliler, Sydney'de çıkacakları mahkemede ülkeye uyuşturucu sokmak ve ellerinde uyuşturucu bulundurmaktan yargılanacak.