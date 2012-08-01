Badminton oyuncularına ceza

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Dünya Badminton Federasyonu, Olimpiyat Oyunları'nda çift kadınlarda yarışan sekiz oyuncuya "karşılaşmayı kazanmak için en iyi performanslarını göstermedikleri" gerekçesiyle ceza verdi.

Güney Koreli dört, Çinli iki ve Endonezyalı iki oyuncunun disiplin cezasına çarptırılmaları söz konusu.

Ceza alan oyuncular arasında Çinli Yu Yang ve Wang Xiaoli ile Güney Koreli Jung Kyung-eun ve Kim Ha-na da bulunuyor.

Bu oyuncuların dün karşı karşıya geldikleri maç, Wembley Arena'daki izleyiciler tarafından yuhalanmıştı.

Her iki takım da çeyrek finallere kalmayı garantilediğinden daha zayıf bir takımla karşılaşmak düşüncesiyle söz konusu maçı kaybetmeye çalıştıkları ileri sürülmüştü.

Karşılaşmayı Güney Koreli ekip kazanmıştı.

Maçın ardından Güney Kore takımı herhangi bir yorum yapmazken, Çinli takım enerjilerini müsabakanın sonraki safhalarına sakladıklarını söylemişti.

Maçta her iki takımın da kötü performans göstermeleri üzerine hakem Thorsten Berg karşılaşma sırasında oyunculara uyarıda bulunmak zorunda kalmıştı.

Bunun dışında Güney Koreli Ha Jung-Eun ve Kim Min-Jung ile Endonezyalı Meiliana Juahari ve Greysia Polii de Dünya Badminton Federasyonu tarafından incelemeye alındı.

Dünya Badminton Federasyonu, dört takımın da "oynadıkları karşılaşmayı kazanmak için en iyi performanslarını göstermedikleri" ve "spora açıkça zarar verecek davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle ceza alacaklarını açıkladı.

Çin devlet televizyonu, badminton oyuncularının bazı maçlarını kasten kaybetmelerini eleştirdi.

Çin Olimpiyat Heyeti'nin Dünya Badminton Federasyonu tarafından cezalandırılan atletlerden ikisiyle ilgili ayrı bir soruşturma açacağı belirtildi.

Phelps tarihe geçti

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ABD'li yüzücü Michael Phelps ise Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu oldu.

Phelps, ABD takımının erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında 6:59.70'lik derecesiyle altın madalyayı kazanmasıyla 19'uncu madalyasını alarak ismini Olimpiyat tarihine yazdırdı. Michael Phelps, bundan bir saat kadar önce de 200 metre kelebekte gümüş madalya kazanmıştı. 27 yaşındaki ABD'li yüzücü böylece Olimpiyat Oyunları tarihinin en çok madalya kazanmış atleti Rus cimnastikçi Larisa Latynina'nın rekorunu kırmış oldu. Latynina'nın 18 madalyası bulunuyordu.

Michael Phelps, emekliye ayrılmadan önce Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda üç yarışa daha katılacak. Bu, Phelps'in kırılması zor bir rekora imza atma şansının bulunduğu anlamına geliyor. Phelps, son madalyasını almasının ardından, "Bu hayli muhteşem bir kariyerdi. Ama hâlâ birkaç yarışım daha var." diye konuştu. Michael Phelps, 2008'deki Pekin Olimpiyatları'nda sekiz altın madalya, 2004'teki Atina Olimpiyatları'nda ise 6 altın ve 2 bronz madalya almıştı. ABD'li yüzücü Londra'da ise şimdiye dek 1 altın, 2 gümüş madalya kazanmış durumda.