Williams tenisin olimpiyat şampiyonu

2012 Londra Olimpiyat Oyunları kadınlar tenis şampiyonu Serena Williams oldu.

ABD’li sporcu, final maçında Rus raket Maria Sharapova’yı 2-0 yendi.

Spor yorumcuları, Williams’ın maç boyunca etkileyici bir performans sergilediğini ve zaferin ABD'li sporcuya üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu getirdiğini belirtiyor.

Williams, bundan önce de Sydney 2000 ve Atina 2008 Olimpiyat Oyunları'nı zaferle tamamlamıştı.

ABD’li sporcunun birinci setteki ağırlığını ifade eden yorumcular, Williams’ın, setin sonlarına doğru Sharapova’nın aldığı puanlardan daha fazla ace kaydettiğini belirtiyor.

Ace, serviste atılan topun rakibe değmeden doğrudan puan getirdiği vuruşları ifade ediyor.

2012 Londra, Sharapova'nın katıldığı ilk olimpiyattı.

Serena Williams Bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmezdim

Williams, zaferiyle ilgili olarak "Bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmezdim" dedi.

"Hiç bu kadar iyi oynamamıştım. Maria gibi birine karşı oynamak sizi, en iyi performansınızı göstermek zorunda bırakıyor. Kaybedecek hiç bir şeyim olmadığını biliyordum. Teklerde altın madalya beklemiyordum… Artık, spor kariyerim bugün sona erse bile gam yemem."

ABD'li raket, maçı setlerde 6-0 ve 6-1’lik sonuçlarla aldı.

Williams, yarı finalde dünya sıralamasının birinci sırasındaki Victoria Azarenka'yı yenmişti.