ABD’ye Güney Çin Denizi ‘fırçası’

Pekin yönetimi ve Çin’in resmi medyası, Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlık konusu bölgeler ile ilgili yaklaşımı nedeniyle ABD’ye ateş püskürüyor.

Çin yönetimi önceki ay, 1974’te Vietnam ile girdiği silahlı çatışmadan bu yana kontrol altında tuttuğu Paracel Adaları’ndaki Sansha City’de bir askeri garnizon kurma kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Vietnam ile birlikte Tayvan’daki yönetimin de hak iddia ettiği adalarla açıklamasında, Çin’in bu adımının “farklılıklara diplomatik çözüm bulma çabalarını zedeleyerek, bölgede gerginliği artırdığını” belirtti.

Pekin’in buna yanıtı, geçen Cumartesi günü ABD Büyükelçiliği Maslahazgüzarı Robert Wang’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, bu yorumlarla ilgili “sert hoşnutsuzluğunu” bildirmek oldu.

İktidardaki Çin Komünist Partisi’nin yayın organı People’s Daily daha da ileri giderek, ABD’ye “Kapa çeneni” diye seslendi. Gazetenin pazartesi günü yayınlanan başyazılarından birinde, şu ifadelere yer verildi: “ABD tarafından yapılan açıklama doğruyla yanlışı karıştırıyor, kamuoyunu tamamen yanlış yönlendiriyor, kötü sinyaller gönderiyor ve bu, amansızca çürütülmeli. Eğer Beyaz Saray, Güney Çin Denizi’nde barışı sağlamak istiyorsa, esas sorun çıkaranları terbiyeye davet etmeli. Ancak gerçek şu ki, onlar anlaşmazlıktaki diğer ülkeleri kışkırtıp, hatta onları silahlandırırken Çin’i savunma amaçlı hareketleri nedeniyle suçluyor.”

Çin’in yönetimini Sansha City üzerinden yürüteceği Paracel Adaları, Spartly Adaları ve Scarborough Shoal Resifleri sadece balıkçılıkla geçinen birkaç bin köylüye ev sahipliği yapıyor. Ancak Çin ile Vietnam, Tayvan, Filipinler, Brunei ve Malezya’nın hak iddia ettiği bölgelerde zengin petrol ve doğalgaz rezervleri olduğu sanılıyor.

Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlık konuları nedeniyle Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN’ın geçen ayki toplantısı, kuruluşun 45 yıllık tarihinde ilk defa ortak açıklama yapılmadan sona ermişti.