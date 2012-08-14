Pentagon: Mısır ordusu ile işbirliğine devam

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Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, ülkenin en üst düzey iki generalini emekliye sevketmesinin ardından, Pentagon, orduda böyle bir değişikliğe gidilmesini beklediklerini söyledi.

ABD ordusuyla yakından çalışan Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi’nin Pazar günü emekliye ayrılması istenmişti.

Bu karar, Muhammed Mursi ve ordu arasında birkaç haftadır süregiden çekişmenin ardından geldi.

Mısır ordusuna 1 milyar dolardan fazla yardım yapan Pentagon, ordu ile yakın ilişkilerini korumaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen sene Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından ordu ülkenin yönetimini devralmıştı.

Cumhurbaşkanı Mursi’nin açıklaması birçok uzman arasında büyük şaşkınlık yaratsa da BBC Washington muhabiri Kim Ghattas ABD’nin karara şaşırmadığını söylüyor.

Ghattas, yeni generallerin de ABD'de eğitim gördüğünü ve ABD ordusu tarafından tanındıklarını belirtti.

Pentagon sözcüsü George Little gazetecilere yaptığı açıklamada Mursi’nin orduda değişikliğe gideceğini beklediklerini söyledi.

Little, ABD’nin Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi ile yakın ilişkilerini sürdürmeyi umduklarını söyledi.

Mareşal Tantavi’nin yerine silahlı kuvvetler komutanı ve savunma bakanı olarak daha önce askeri istihbarat biriminin başında bulunan Abdul Fettah el-Sisi getirildi.

Little, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta’nın yeni bakan ile en yakın zamanda görüşmeyi planladığını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland Mısır’da demokratik geçişi başarabilmek için sivil yönetim ve ordunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Mısır 1979 İsrail – Mısır barış anlaşmasından bu yana ABD’nin yakın müttefiklerinden.

Ancak Müslüman Kardeşler'in adayı Mursi’nin cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından bu anlaşmanın değiştirilmesininden korkuluyordu.

Mısır ordusu Mareşal Tantavi’nin emekliye sevkedilmesine tepki göstermedi.

Muhabirler, Mısırlıların, ordudaki değişikliği sivil yönetim ve generaller arasındaki iktidar mücadelesinde önemli bir adım olarak gördüklerini söylüyorlar.

Cumhurbaşkanı Mursi Pazar günü, Askeri Konsey’in Haziran ayında çıkardığı ve orduya anayasal yetkiler veren anayasal değişikliğini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına ne tepki vereceği ise henüz bilinmiyor.