Motorola 4 bin çalışanını işten çıkarıyor

Cep telefonu üreticisi Motorola'nın, karlılığını artırma girişimi kapsamında 4 bin çalışanının işine son vereceği bildirildi.

İşten çıkarmalar, şirketin işgücünün yüzde 20'sine denk geliyor.

Geçtiğimiz sene Google tarafından satın alınan şirket, içinde ofis ve fabrikaların da bulunduğu 90 tesisini kapatmayı, veya bir arada toplamayı planladığını açıkladı.

Merkezi Amerika'da bulunan Motorola, aynı zamanda düşük maaliyetli ve akıllı olmayan telefonlardan "daha yenilikçi ve karlı cihazlara" geçiş yapacağını da bildirdi.

Google, işlerin yarısından fazlasının Amerika dışınndaki çalışanlara verileceğini söyledi.

İşten çıkarılanların kıdem tazminatlarının toplamda 275 milyon dolar olması bekleniyor.

Yapılan bir açıklamada, "Motorola, çalışanlarına bu zorlu dönemde yardım etmekte kararlı ve onlara kıdem tazminatlarını vermenin yanı sıra, yeniden iş bulmalarında da yardımcı olacak" dendi.

Firma, kimlerin işten çıkarılacağına dair bir yorumda bulunmadı.

Durmayan kayıplar

Bir dönem cep telefonu pazarına hakim olan Motorola, Apple ve Samsung gibi rakiplerinin gerisinde kaldı.

Google, şirketin son 16 çeyreğin 14'ünde zarar ettiğini bildirdi.

Google, geçtiğimiz sene Motorola Mobility'yi 12,5 milyar dolara satın alarak, şirkete 17 binden daha fazla teknoloji patentine erişim sağladı.

Teknoloji uzmanı Anşul Gapta, BBC'ye işten çıkarma ve tesislerin kapatılmasının Google'ın Motorola'yı sindirme çabalarının doğal bir parçası olduğunu düşünüyor.

Anşul Gapta - Teknoloji uzmanı "Bir donanım yarışı olduğu kesin, ancak hizmet alanında da yarış devam ediyor, ve Google da bu konudaki üstünlüğüyle öne geçebilir"

Araştırma firması Gartner'den olan Gapta, Google'ın bundan sonra lüks akıllı telefonlara odaklanarak yenilikçi cihazlar üretmesini beklediğini söyledi.

Gapta, teknoloji pazarında "bir donanım yarışı olduğu kesin, ancak hizmet alanında da yarış devam ediyor, ve Google da bu konudaki üstünlüğüyle öne geçebilir" diyor.

Nexus akıllı telefonları ve Google'ın Android işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarlarıyla yakın zamanda büyük başarıya imza atan Samsung, Gapta için buna bir örnek.

Strategy Analytics firmasına göre Samsung, bu senenin başında Nokia'yı da geçerek dünyanın en büyük mobil telefon satıcısı oldu.

Samsung, 2012'nin ilk çeyreğinde toplam 93 milyon telefon satarak, yüzde 25 pazar payına sahip oldu.

Motorola ise aynı dönemde 5,1'i akıllı telefon olmak üzere 9 milyon telefon sattığını bildirdi.

Motorola'nın açıkladığı son mali veriler, yılın ilk çeyreğinde 86 milyon dolar zarar ettiğini gösteriyor.

Bu, şirketin geçtiğimiz senenin aynı döneminde yaptığı 81 milyon net zarardan daha fazla oldu.