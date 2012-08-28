BM: Gazze yaşanmaz hale gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) yayımladığı bir raporla, temel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi için harekete geçilmemesi durumunda, Gazze Şeridi’nin 2020 yılına kadar ‘yaşanabilir bir yer olmaktan’ çıkacağını duyurdu.

Rapora göre su, sağlık, eğitim ve sıhhi temizlik gibi temel altyapı hizmetleri ‘artan nüfusa ayak uydurmakta zorlanıyor’.

Raporda, Gazze’nin nüfusunun 2020 yılına kadar 1.6 milyondan 2.1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

İsrail, Hamas’ın yönetime geçtiği 2007 yılından sonra Gazze’ye uyguladığı ablukayı da ağırlaştırdı.

İsrail, Mısır polisi tarafından da denetlenen ve hiçbir zaman tam olarak kaldırılamayan ablukanın, Hamas’a silah temin edilmesini önlemek için gerekli olduğunu söylüyor.

BM, Gazze’nin 2020’ye kadar okul sayısını ikiye katlaması, 800 ek hastane yatağı temin etmesi gerektiğini belirtirken bölgede konut sıkıntısı yaşandığını ifade ediyor.

Rapor ayrıca, Gazze kıyılarında bölgenin tek temiz su kaynağı olan akiflerin de 2016 yılına kadar kullanılamaz hale geleceğini öngörüyor.

Havaalanı ve limanı bulunmayan Gazze’de ekonomi tamamen dış fonlara ve Mısır sınırındaki tüneller aracılığıyla yapılan kaçakçılığa bağlı.

Son birkaç senede Gazze ekonomisinde büyüme kaydedilse de, rapor bu büyümenin sürdürülebilir olmadığını, Gazzelilerin durumunun 1990lı yıllardan daha kötü olduğunu belirtiyor.

Gazze’de 2011 yılında yüzde 29 olan işsizlik oranı giderek artıyor ve özellikle kadınlar ve gençler arasında işsizlik tırmanıyor.

Tüneller aracılığıyla yapılan kaçakçılık da son birkaç haftada Mısırlı güvenlik güçleri ve Mısır’ın Sinai Yarımadası’ndaki militanlar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sekteye uğradı.