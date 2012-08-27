Felç tedavisinde yeni yöntem

İki yeni araştırmaya göre felçli hastaların beyinlerindeki kan pıhtılarını temizlemek için minik ağlar kullanılabilecek.

Kan pıhtıları kan damarlarının tıkanmasına neden olarak beyne oksijen gitmesini engelliyor. Bu da hastaların felç geçirmesine ya da konuşma yetilerini kaybetmelerine neden oluyor.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan iki araştırma küçük ağların kullanımının felçli hastaların iyileşme oranını artırabileceğini ortaya koyuyor.

Şu anda felç geçirenlerin kan damarlarını açmak için kullanılan farklı teknikler mevcut.

Bazı hastalara pıhtı çözücü ilaçlar veriliyor ancak bu ilaçların tıkanmanın yaşandığı andan en fazla bir kaç saat sonra alınması gerekiyor ve tüm hastalar bu ilaçları kullanamıyor.

Pıhtıyı damardan çıkarmak için geliştirilmiş başka yöntemler de var.

Bazen damarlardan bir boru geçirilerek pıhtı sıkıştığı yerden oynatılıyor. Ancak bu her durumda uygulanabilen kolay bir yöntem değil.

Önerilen yeni tedavi de bu yönteme benziyor ancak bir boru yerine küçük bir kafes kullanılıyor.

Bu küçük kafesler, pıhtıyı damarın içinde yakalayıp hapsediyor. Böylece kafes vücuttan çıkarıldığında pıhtı da çıkmış oluyor.

Bu yeni yöntemle tedavi edilen 113 hastadan yüzde 58'inin beyin fonksiyonlarını tamamen geri kazandıkları görüldü.

Boru kullanılan yöntemde bu oran yüzde 33'de kalıyordu.

Bu tedavinin uygulandığı 178 hasta üzerinde yapılan ayrı bir araştırma da bu tedavi yönteminin hastanın kendi başına yaşayabilme olasılığını iki katına çıkardığını gösterdi.

Tedaviyi geliştiren araştırmacılardan biri olan California Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Saver bu tekniğin gelecekte daha sık kullanılacağını çünkü ilaç tedavisinden daha güvenli ve etkili olduğunu söyledi.

Saver, "Pıhtı çözücü ilaçlar damarların sadece yüzde 40'ını yeniden açabiliyor. Bu küçük ağlar damarların yüzde 70 hatta yüzde 90'ını açıyor. Ayrıca bu tedavi pıhtı çözücü, kan sulandırıcı ilaçları kullanamayan hastalarda da uygulanabilecek'' dedi.