Toure için GS'de kritik saatler

Çek oyuncu Tomas Ujfalusi'nin sakatlanmasıyla şiddetlenen "savunma sorununu" gidermeye çalışan sarı kırmızılılar, Manchester City'li savunma oyuncusu Kolo Toure'yi transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın dün Bursaspor ile yaptığı ve 3-2 kazandığı maçta tıklayın savunma ile ilgili sıkıntılar yaşadığı gözlendi.

Galatasaray'ın Toure'yi ya da başka yeni bir transferi Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda oynatabilmesi için UEFA'ya bugün sunulması gereken listeye dahil etmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın ve Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçlarını 19 Eylül'de Old Trafford Stadı'nda yapacaklar.

Anlaşma sağlandı iddiası

Türkiye'de Milliyet gazetesinde verilen haberde, kulüple futbolcunun bütün koşullar üzerinde anlaşmaya vardığı, transfere ilişkin resmi duyurunun bugün yapılacağı söyleniyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takıma bir savunma oyuncusu almak zorunda olduklarının ortada olduğunu söylerken İngiltere'de 2011-2012 şampiyonu olan Manchester City'nin oyuncularından Kolo Toure'inin adını zikretmişti.

Goal.com'daki haberde, İngiltere'de trasfer mevsiminin kapandığı 31 Ağustas'taki bir düzenlemenin Kolo Toure'nin transferinin önünü açık bıraktığı söyleniyor.