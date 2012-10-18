Japon ekonomisine teşvik tedbirleri

Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda ekonomiyi canlandırmak için kabineden yeni teşvik tedbirleri hazırlanmasını istedi.

ABD, Euro Bölgesi ve Çin gibi ana pazarlarındaki durgunluktan dolayı ihraç ürünlerine olan talebin azalması Japonya'da ekonomik büyümeyi olumsuz etkilendi.

Aynı zamanda ülkedeki iç tüketim de cansızlığını koruyor.

Teşvik paketinin gelecek ay hazır olmasını isteyen Başbakan Noda paketin büyüklüğü konusunda bilgi vermedi.

Maliye Bakanı Koriki Jojima Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Hükümetin ve merkez bankasının tahminleri gözönünde bulundurulursa, kenara çekilip ekonominin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

Seçimler

Japon ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe oranla yüzde 0,3 büyüme gösterdi. Birinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 1 olmuştu.

Ana pazarlarındaki ekonomik sorunlar devam ettiğinden Japonya'da da ekonomik büyümenin düşük seyretmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'ndeki borç krizi küresel ekonomi açısından tehdit oluşturmaya devam ederken, ABD ekonomisindeki düzelmenin sınırlılığı ve tüketicinin piyasaya güven azlığı da olumsuz etkide bulunuyor.

Japonya'nın en büyük ticari ortağı Çin'de de büyümenin yavaşlaması sorunları daha da çoğalttı.

Bütün bunlar Japon ekonomisindeki büyümeyi önümüzdeki aylarda olumsuz etkilemeye devam edeceği yönündeki endişeleri artırdı.

JP Morgan'da kıdemli ekonomist olarak çalışan Masamiçi Adaçi yeni teşvik tedbirlerinin ekonomik olduğu kadar siyasi nedenlere de dayandığını söyledi.

Adaçi, "Hükümet açısından birinci neden ekonominin resesyona yaklaşması iken, ikinci neden de seçimlerin yakın olmasıdır; yani iktidardaki partinin yetkinliğini göstermesi lazım" dedi.

Adaçi, pakete ilişkin ayrıntılar açıklanmadığı için etkisine dair bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.