Amerikalı sörfçü köpekbalığı kurbanı oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan 38 yaşındaki bir sörfçü hayatını kaybetti.

Son saldırı, Santa Barbara’nın Sörf Sahili’nde son iki yılda yaşanan ikinci ölümcül köpekbalığı saldırısı oldu.

Bölge güvenliğinden sorumlu yetkililer, arkadaşlarının saldırı sonrası sörfçüyü denizden çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Sörfçünün bir arkadaşı ilk yardım uygularken bir diğer arkadaşı da hastane yetkililerine haber verdi.

Ancak yetkililer olay yerine varmadan sörfçü hayatını kaybetti.

Bölgede güvenlikten sorumlu yetkililer, saldıran köpekbalığının cinsini belirlediklerini ve diğer detayların soruşturulduğunu belirtti.

Vanderbeg Hava Kuvvetleri Üssü’ne yakın bir mesafede bulunan Sörf Sahili halka açık.

Geçen ay büyük bir beyaz köpekbalığının görülmesi üzerine Sörf Sahili’nin yaklaşık 105 km uzaklığındaki Santa Barbara Limanı’na uyarı levhaları konulmuştu.

İki yıl önce 22 Ekim’de, sörfçü Lucas Ransom aynı sahilde büyük beyaz köpekbalığı saldırısına uğramış ve kan kaybından ölmüştü.

Hayatını kaybeden sörfçünün arkadaşı, köpekbalığının yaklaşık 6 metre boyunda olduğunu söyledi.

Köpek balığı saldırılarını inceleyen uluslararası bir kurum, geçen yıl dünya çapında toplam 75 köpekbalığı saldırısı kaydedildiğini ve 12 kişinin öldüğünü duyurmuştu.