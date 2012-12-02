Mursi yandaşları Anayasa Mahkemesi'nin toplanmasını engelliyor

Mısır'da devlet medyası, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarının protestolarının, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa taslağı konusunda karar almak için toplanmasını engellediğini bildirdi.

Yüzlerce protestocunun, anayasa taslağının meşruluğunu sorgulayabilecek herhangi bir karar alınmasını önlemek için bir araya geldiği bildiriliyor. Mısır resmi haber ajansı Mena, Anayasa Mahkemesi dışında toplanan göstericilerin yargıçların binaya girmesini engellediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mursi dün, yeni anayasanın 15 Aralık tarihinde halk oylamasına sunulacağını açıkladı.

Mursi'ye muhalif gruplarsa, anayasa taslağının temel özgürlükleri baltaladığını savunuyor.

Anayasa Mahkemesi'nin toplanmasındaki gecikme, Mursi ve Müslüman Kardeşler hareketindeki destekçileriyle, muhalefetteki laik kesim ve yargıçlar arasında giderek artan sürtüşmede son halkayı oluşturuyor.

Mahkeme yargıçlarının bugün başka bir yerde toplanıp toplanmayacakları henüz belirsiz. Mahkemenin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin, anayasa taslağını zamana karşı yarışarak geçiren kurucu meclisi ve parlamentoda İslamcıların çoğunlukta olduğu "Şûra"yı feshedip etmeme konusunda karar alması bekleniyordu.

Ancak Mursi'nin dünkü kararnamesi, Mahkeme'nin alabileceği bu yoldaki kararları uygulanamaz hale getirmeyi hedefliyor.

Mursi dün anayasa taslağının kopyasını aldıktan sonra, "taslağı desteklesinler desteklemesinler, tüm Mıslırlıların halk oylamasına katılması" çağrısında bulundu.

Muhammed Mursi, "Dünya, Mısırlıların demokratik düzeni yaratacak kurumlarını nasıl oluşturacaklarını izliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yandaşları, geçen Haziran ayında da, mecliste İslemcıların egemenliğindeki alt kanadı feshederek yönetimle sürtüşmeye girmiş olan Anayasa Mahkemesi'ne kuşkulu bakıyor.