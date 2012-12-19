BM'den Suriye için 1,5 milyar dolar çağrısı

Birleşmiş Milletler Suriye'ye çatışmalardan etkilenenlere yardım amacıyla 1,5 milyar dolarlık bir yardım çağrısı yapıyor.

BM yetkilileri bunun 1 milyar dolarının, 2013 ortalarında sayılarının bir milyona ulaşması beklenen Suriyeli savaş göçmenlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını söylüyor.

Şu anda savaş yüzünden ülkesini terkederek komşu ülkelere geçen Suriyelilerin BM görevlileri tarafından kaydedilenlerinin sayısı 525 bin.

Bu sayı Mayıs ayına göre yedi misli bir artışa işaret ediyor. Ayrıca Türkiye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da BM tarafından kaydedilmeyen çok sayıda mülteci bulunduğuna dikkat çekiliyor.

BM yetkilileri bu sayılara her gün iki ila üç bin yeni mülteci eklendiğini söylüyor ve tahminlerini buna göre yapıyorlar.

Birleşmiş Milletler, 500 milyon doları ise Suriye içinde kalmakla birlikte evinden köyünden kaçmak zorunda kalan iç göçmenlere yardım için harcayacağını söylüyor. Suriye içinde evinden kaçanların sayısının ise 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Her dört kişiden birine yardım

BM sözcüleri bu insanlara gelecek yıl boyunca barınak, yiyecek, giyecek, ilaç ve hatta okul temin etmek gerekeceğini kaydediyorlar.

Yardım çağrısı, Suriye hükümet güçlerinin başkent Şam'ın dış mahallelerinde isyancılara karşı kapsamlı bir harekat başlattığı haberleriyle çakıştı.

Resmi haber ajansı Sana başkentin dış mahallelerinden çatışma haberleri geçiyor.

Dün savaş uçakları Yarmuk Filistin mülteci kampını bir hafta içinde ikinci kez bombalayınca binlerce insan yine kaçmak zorunda kaldı. Kamplarda isyancılarla hükümetten yana tavır koyan bir Filistinli grup arasında çatışmalar yaşandığı haberleri geliyor.

Cenevre'de yardım çağrısını bir basın toplantısıyla açıklayan BM'nin bölgesel insani yardım koordinatörü Radhouane Nouicer, Suriye'deki krizin ve ihtiyaçların büyüklüğünün tartışmasız ortada olduğunu söyledi.

Nouicer, "Şiddet ülkenin dört bir yanında kol geziyor. İnsanların kaçabileceği güvenli bölgeler yok artık" dedi.

BM şu anda Suriye nüfusunun yüzde 25'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

BM Eylül ayında yaptığı yaklaşık yarım milyar dolarlık yardım çağrısının yüzde yetmişini toplayabilmişti.