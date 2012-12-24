Hindistan'da tecavüze öfke dinmiyor

Hindistan'da 23 yaşındaki bir kadının toplu tecavüze uğramasının ardından çıkan olaylar karşısında, ülkenin başbakanı Manmohan Singh itidal çağrısı yaptı.

Singh, hükümetinin "tüm kadınların güvenliği için gereken çabayı göstereceğini" açıkladı.

Hafta sonunda düzenlenen protestolar sırasında patlak veren olaylarda 100'den fazla kişi yaralandı. Emniyet Müdürlüğü de en az 60 polisin yaralandığını açıkladı.

Kurbanın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otobüste uğradığı tecavüzün ardından hayati tehlikesi bulunması, ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Hükümet de Delhi'yi kadınlar için daha güvenli yapabilmek için yeni uygulamalarla yükselen sinir seviyesini düşürmeye çalıştı.

Yürürlüğe giren yeni uygulamalarla polisler gece devriye gezecek, otobüs şoförleri ve muavinleri denetlenecek ve camı karartılmış otobüsler yasaklanacak.

Yeni uygulamalara rağmen protestocular, sanıkların müebbet hapis istemiyle yargılanmasına tepki gösteriyor; pek çoğu idam cezasıyla yargılanmalarını istiyor.

Şimdiye kadar otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

'Anlaşılabilir bir öfke'

Pazartesi günü televizyon kanalları üzerinden ulusa seslenen Başbakan Singh, "Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza soğukkanlılık ve itidal çağrısı yapmak istiyorum. Ülkemizin kadınlarının güvenliğinin sağlamak için gereken çabayı sarf edeceğimize söz veriyorum" dedi.

Pazar günü yaptığı bir başka açıklamada Singh "protestocular ve polis arasında çatışmaların çıkmış olmasından derin üzüntü duyduğunu" belirtmişti.

Başbakan açıklamasında "Delhi'de çok çirkin bir saldırının kurbanı genç kızımızın durumundan hepimiz kaygılıyız" demişti.

Singh, olaya gösterilen tepkilerin "anlaşılabilir bir öfkeden oluştuğunu" da sözlerine eklemişti.

Sağlık görevlileri kurbanın hayati tehlikesinin devam ettiğini söylüyor.

23 yaşındaki tıp öğrencisi bir iltihabın durdurulması için Pazar günü ameliyat geçirdikten sonra yeniden yaşam destek ünitesine bağlandı.

Pazar günü Delhi polisi, protesto yasağına rağmen Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee'nin konutuna ikinci kez yürümek isteyen protestoculara karşı cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocuların polis kordonunu geçmeye çalışmasıyla arbedeler çıktı.

Tıp öğrencisi kurban bir arkadaşıyla film izledikten sonra güneybatı Delhi'deki Dwarka'ya gitmek üzere Munirka semtinde otobüse binmişti.

Polis, kurbanın bir saat boyunca tecavüze uğradığını ve demir çubuklarla dövüldüğünü; daha sonra da arkadaşıyla beraber hareket halindeki otobüsten ıssız bir sokağa atıldığını belirtiyor.

Polis, Delhi'de her 18 saatte bir tecavüz ihbarı geldiğini söylüyor.