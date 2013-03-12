'Bir milyon dolar getir, idamdan kurtul'

Filipinler hükümeti, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen bir Filipinlinin canını kurtarmak için üç ay içerisinde bir milyon dolar bulması gerektiğini söylüyor.

Filipinler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jejomar Binay, Suudi Kralı Abdullah'ın bir milyon dolar 'kan parası' karşılığında Joselito Zapanta adlı tutuklunun idamdan kurtulacağını açıkladığını belirtti.

Suudi Kral'ın kan parası teklifi, idamın infaz tarihi olarak planlanan gün açıklandı.

Joselito Zapanta, 2009 yılında Suudi Arabistan'da ev sahibini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Suudi geleneğinde, maktulün ailesine kan parası ödenmesi kaydıyla ceza indirimi mümkün olabiliyor.

Zapanta'nın yakınları, kan parasının sadece dörtte birini toplayabildiklerini söylüyorlar. Önümüzdeki üç ay içerisinde, 750 bin dolar daha bulmaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanı yardımcılığının yanısıra, başka ülkelerde göçmen işçi olarak çalışan yaklaşık 9 milyon Filipinliden sorumlu özel elçi de olan Jejomar Binay, Kral Abdullah'a ''insani jestinden'' dolayı teşekkür etti.

Kral Abdullah'ın kan parası anlaşmasını, Filipinler Cumhurbaşkanı Benigno Aquino'nun devreye girmesinin ardından kabul ettiği bildiriliyor.

Suudi Arabistan'da daha geçen ay idama mahkum edilen bir başka Filipinli, cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söylediği kurbanının ailesine para vererek serbest kalmıştı.