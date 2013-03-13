Yeni Papa, Arjantinli Kardinal Jorge Bergoglio

Vatikan, yeni Papa'yı seçti. Bueonos Aires'li bir Cizvit olan Kardinal Jorge Bergoglio, Papa 1'inci Francis olarak tanıtıldı.

Katolik Kilisesi'nin başına ilk kez Latin Amerika'dan bir Papa seçiliyor.

76 yaşındaki Papa 1'inci Francis, 1000 yılı aşkın süredir Vatikan'ın başına Avrupa dışından seçilen ilk lider.

Vatikan uzmanı Robert Mickens, 76 yaşındaki Kardinal'in seçilmesini ''sürpriz bir tercih'' olarak niteledi.

Papa 1. Francis, St. Peter meydanındaki onbinlerce kişiye seslenirken, işbirliği çağrısı yaptı ve ''Birlikte yürümeye devam edelim. Kardeşlik, sevgi, güven zamanı. Dua edelim, birbirimiz için dua edelim'' dedi.

Yeni Papa'nın isminin duyuruluşundan önceki saatte, Vatikan'da Sistine Şapel'den yükselen beyaz duman, yeni Papa'yı seçmek için toplanan 115 kardinalin bir sonuca vardığının işaretini vermişti.

Yeni Papa'nın seçilişi, 16'ncı Benediktus'un istifasını izliyor.

Seçim için Sistine Şapeli'ne kapanan kardinallerin yaptıkları oylamada, Papa adayının üçte ikilik oy desteğine sahip olması gerekiyordu.

Papa 1'inci Francis, dünya çapında 1 milyar 200 milyon civarında Katoliğe başkanlık edecek.

2005'te seçilen 85 yaşındaki Papa 16'ıncı Benediktus fiziksel ve zihinsel gücünün zayıflamasını gerekçe göstererek geçen ay istifa etti.

Yeni Papa'nın göreve gelmesi, Katolik kilisesinin cinsel taciz ve Vatikan Bankası'ndaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor günlerden geçtiği bir döneme rastlıyor.