Türkiye'de Nevruz kutlamaları

Image caption İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda Nevruz kutlamaları için binlerce kişi toplandı.

Türkiye’nin birçok ilinde bugün düzenlenen Nevruz kutlamalarında barış sloganları atıldı.

Geçen sene İstanbul Valiliği’nin Nevruz kutlamalarına izin vermediği ve kutlama yapmak isteyenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği Kazlıçeşme Meydanı’nda bu yılki kutlamalara binlerce kişi katıldı.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), bugün birçok ilde düzenlenen kutlamaların finalini 21 Mart’ta Diyarbakır’da yapacak.

İstanbul’daki miting için sahneye kurulan sinevizyona, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı ve bu yıl Nevruz için belirlenen “Öcalan’a Özgürlük ve Kürtlere Statü” sloganı yansıtıldı.

Kazlıçeşme Meydanı’nda toplanan kalabalık ellerinde Öcalan posterleri ve BDP bayrakları taşıdı.

Mitingin açılışını, İmralı’da Abdullah Öcalan’la görüşen heyette bulunan Sırrı Süreyya Önder yaptı.

Önder, sarı, kırmızı ve yeşil renkte puşiler, fularlar takan kalabalığa, “Size Öcalan’ın selamını getirdim” diye seslenip ‘Nevruz’un barışa vesile olmasını dilediğini’ söyledi.

Barış sürecini de değerlendiren Önder, ‘henüz mücadelenin bitmediğini, hikâyenin en acı, en kanlı döneminin sonuna gelindiğini’ belirtti.

Nevruz ateşini yakan ve İstanbul’daki mitingin kapanış konuşmasını da yapan BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, “Kazlıçeşme’deki bu fotoğraf, anlamak isteyenlere sürecin en güzel mesajıdır” dedi.

'Barış için omuz omuza'

İzmir’de de, Nevruz kutlamalarıyla aynı güne denk gelen Göztepe-Karşıyaka maçının ertelenmesi planlanmış, ardından gelen tepkiler nedeniyle bu karardan vazgeçilmiş ve bunun yerine kutlamalar başka bir meydana taşınmıştı.

İzmir’de Gündoğdu Meydanı yerine Buca Akıncılar semtindeki spor sahasında düzenlenen Nevruz kutlamalarında kalabalık, halaylar çekip Kürtçe şarkılar söyledi.

Mitinge katılan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “İzmir’den tüm partilere sesleniyorum. Barış hepimizin sorumluluğundadır. Daha fazla omuz verelim” diye konuştu.

Image caption Ankara'daki kutlamalarda da halaylar çekildi, Kürtçe şarkılar söylendi.

Başkent Ankara’daki Nevruz kutlamalarına da BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık katıldı.

Sakık, Nevruz’un barış ve kardeşlik anlamı taşıdığını, süreci yönetenlerin de şeffaf olmaları gerektiğini belirtip “PKK barışa karşı çıkarsa, Kürt halkı PKK’ya karşı çıkar” dedi.

Mersin, Mardin, Van, Erzurum, Van, Aydın'ın da aralarında olduğu birçok şehirde düzenlenen Nevruz kutlamalarında, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla barış çağrılarının yapıldı.

Kocaeli ve Eruzurum’daki mitinglerde ülkücüler ve kutlamaya yapan bir grup arasında gerginlik çıktığı, polisin müdalesiyle grupların dağıldığı belirtildi.

Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması 21 Mart’ta yapılacak.

Öcalan'ın "Demokratik Yeni Türkiye" adını verdiği "çözüm planı-yol haritasını" Kürtler için simgesel önemi de olan Nevruz'da, yani 21 Mart'ta açıklayacağı düşünülüyor.