Nazi selamı veren Yunan futbolcuya men cezası

Nazi selamı veren Yunan futbolcu, milli takımlardan ömür boyu men edildi.

AEK Atina takımının orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Giorgos Katidis, Cumartesi günü Veria takımına karşı oynadığı maçta, takımını galibiyete taşıyan golü attıktan sonra tribünlere Nazi selamı vermişti.

AEK ve Veria, 1-1 berabeyken, Katidis’in 84’üncü dakikada attığı golle, AEK maçı 2-1 kazanmıştı.

Yunanistan Futbol Federasyonu, orta saha oyuncusunun yaptığı hareket için “Nazi vahşetinin kurbanlarına hakaret eden ciddi bir provokasyon” yorumunu yaptı.

Katidis ise Twitter hesabından, yaptığı hareketin ‘Nazi selamı olmadığını’ savunup “Ben faşist değilim. Ne anlama geldiğini bilseydim yapmazdım” dedi.

Katidis, bu hareketle ‘tribünlerde oturan bir takım arkadaşını işaret ettiğini’ söylüyor.

Yunanistan’da 19 yaş altı milli takımın da eski kaptanı olan Katidis’in yaptığı hareket maç sonrası sosyal medyada da büyük tepki çekmişti.

Yunanistan Futbol Federasyonu’nun milli takımlardan ömür boyu men ettiği Katidis, haftaya takımın yönetim kuruluna çıkıp, hareketinin ne anlama geldiğini anlatacak.

Reuters haber ajansına göre AEK’in Alman teknik direktörü Ewald Lienen ise Katidis’i şu sözlerle savundu:

“O, siyasi düşünceleri olmayan genç bir çocuk. Büyük ihtimalle internette veya başka bir yerde böyle bir selam gördü ve bu hareketi anlamını bilmeden yaptı.”