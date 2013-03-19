Hindistan meclisi 'tecavüze idamı' onayladı

Hindistan'da tecavüz sanıklarına, idam da dahil olmak üzere, daha ağır cezalar verilmesini öngören yasa tasarısı parlamentonun alt kanadında kabul edildi.

Yeni Delhi'de bir öğrencinin aralık ayında toplu tecavüze uğramasından sonra, daha yasaların sert yaptırımlar getirmesi talepleri dile getirilmişti.

Yeni yasa, toplu tecavüz, reşit olmayan birine tecavüz, polis ya da yetkili birinin tecavüzü gibi suçlar için öngörülen cezayı iki kat arttırarak 20 yıla çıkarıyor. Bu cezanın ömür boyu hapis cezasına dönüştürülmesi de mümkün.

Yasada ölüme veya kurbanın kalıcı bir şekilde bitkisel hayata girmesine yol açan tecavüz vakalarında, Hindistan'da nadiren verilen idam cezası da yer alıyor.

Yeni yasa, röntgencilik, taciz ve kezzap gibi yakıcı maddelerle saldırı için öngörülen cezaları da arttırıyor.

Hükümet, tecavüze ilişkin bir kararnameyi geçen ay yayımlamıştı; parlamentonun onayı olmasaydı kararname hükümsüz kalacaktı.

Bazı siyasi partilerin cinsel ilişkiye rıza için belirlenen yaşın 16'ya indirilmesine itirazından sonra, yeni yasada bu yaşın 18 olarak bırakıldığı bildiriliyor.

Hindistan'da cinsel ilişkiye rıza yaşı 30 yıl boyunca 16'ydı, ancak Şubat ayındaki hükümet kararnamesinde bu yaş 18'e çıkarılmıştı.

Hükümet daha sonra, söz konusu yaş sınırının kızlarının ilişkilerini onaylamayan aileler tarafından kötüye kullanabileceği endişesiyle tekrar 16 indirilmesini önermişti.

Eski uygulamada tecavüz sanıklarına 7 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilebiliyordu.