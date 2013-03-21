Kenya'da prezervatif reklamına tepki

Kenya'da prezervatif kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bir televizyon reklamı, dini liderlerin tepkisinden sonra yayından kaldırıldı.

Hristiyan ve Müslüman dini liderler reklamın HIV vakalarını azaltmaktan çok ihaneti teşvik ettiğini söylüyor.

Hükümetin desteğiyle çekilen reklamda, evlilik dışı ilişki yaşayan bir kadına prezervatif kullanması tavsiye ediliyor.

Kenyalı sağlık yetkilisi Peter Cheruitch BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki evli çiftlerin yüzde 30'unun evlilik dışı ilişki yaşaması nedeniyle bu reklamı9 çekildiğini söyledi.

BM'ye göre 41,6 milyon nüfusa sahip ülkede 1,6 milyon kişi HIV virüsü taşıyor.

Kenya Anglikan Kilisesi Psikoposu Julius Kalu, televizyonun en çok izlendiği saatlerde ücretsiz kanallarda yayımlanan reklamın, evlilik dışı ilişkileri ve öğrenciler arasında cinsel ilişkiyi teşvik ettiğini söyledi.

Kalu, "Topluma yararlı mesajlar vermenin daha iyi yolları var. Bunun fiyasko olduğuysa açık" dedi.

Kenya İmamlar ve Vaizler Konseyi adlı Müslüman kuruluşu da reklamı kınadı.

Konsey yetkilisi Şeyh Muhammed Halife "Reklam bu ulusu, aile ve evlilik kurulumuna değer verenler gibi değil, Sodom ve Gomore'dekiler gibi gösteriyor" dedi.

Kenya'da nüfusun yüzde 80'den fazlası Hristiyan, Müslümanlarsa ikinci büyük dini grup.