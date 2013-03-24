Berezovski'nin ölümü: "Cinayete işaret eden delil yok"

Rusya'nın bir dönem en zenginlerinden olan Boris Berezovski'nin dün ölü bulunduğu evinde ilk incelemeleri tamamlayan polis "cinayete işaret eden bir delil bulunmadığını" açıkladı.

67 yaşındaki Berezovski'nin sürgünde yaşadığı evi İngiltere'nin Berkshire bölgesinde bulunuyor.

İngiliz polisinin biyolojik, kimyasal, nükleer ve radyolojik silah alanında uzman olan CBRN ekibinin araştırmasıyla ilgili açıklama yapan sözcü de, işadamının evinde zehirli nitelikli madde bulunmadığını daha önce açıklamıştı.

İşadamının ölümünün kuşku yaratmasının nedenlerinden biri, geçmişte pekçok suikast girişimine hedef olmasıydı.

İngiltere hükümeti 2003'te "Rusya'da can güvenliği olmadığı için" Berezovski'ye sığınma hakkı verdi.

Polisin açıklaması

Thames Valley Polis Teşkilatı'ndan Başkomiser Simon Bowden "CBRN uzmanlarının endişe kaynağı olabilecek bir maddeye rastlamadıklarını ve soruşturmanın olağan koşullar altında yürütüleceğini söylemekten mutlululuk duyuyorum." dedi.

Berezovski, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını izleyen yıllardaki kamu kuruluşlarının özelleştirildiği 1990'lı yıllarda büyük bir varlık edinmiş ancak son yıllarda zorluk içine girmişti.

Boris Berezovski, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çekişme içinde geçen yıllarda büyük yankı uyandıran kimi olaylar ile ilgili tartışmaların merkezinde oldu.

Mali çöküş

Mali varlığının yaklaşık 5 milyar dolarını bir hukuk savaşında kaybetti.

Rus eski gizli servisi KGB'nin üyelerinden Alexander Litvinenko'nın 2006'daki ölümü ile ilişkilendirildi.

Litvinenko Londra'daki bir toplantıda çay içerken, radyoaktif polonyum-210 maddesi ile zehirlenmişti.

Kremlin'den o dönem yapılan açıklamada "yurtdışındaki muhalifler" suçlanmış; açıklama kısmen "Moskova Berezovski'yi de suçluyor" şeklinde anlaşılmıştı.

Berezovski suçlamaları reddetti ve Putin'i KGB yetkilisi Litvinenko'nun ölümünden sorumlu olmakla suçladı.

Rusya basını

Rusya'da yayımlanan Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda gazetesi bir "akıllı, kurnaz, becerikli... kargaşa ustası"nın öldüğünü yazdı.

Medyada Berezovski'nin ölümüyle "bir dönemin kapandığı" yorumları da yapıldı.

Novaya Gazeta, Berezovski'nin Rusya'yı "bir satranç tahtası olarak gördüğünü" ama "sadece taşları oynatmasına izin verilen bir isim" olduğunu yazdı.

"Öldürüldüyse daha korkunç"

İngiltere'nin Moskova eski büyükelçisi Sir Andrew Wood, Berezovski'yi "kendi önemini abartan", "kötü olmayan bir insan olarak" niteledi.

Andrew "Kendisini öldürdüyse korkunç; söylentiler doğru ve gerçekten 'öldürüldüyse' bu daha korkunç." dedi.

Berezovski ile tanışıklığı olan Andrew "Kalp krizi ise... böyle birşey olabileceği bekleniyordu zaten ama hızlı olması herkesin istediği birşey olsa gerek." dedi.