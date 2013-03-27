Somali kamplarında 'taciz ve tecavüz'

İnsan Hakları İzleme Örgütü Somali'nin başkenti Mogadişu'daki mülteci kamplarında kalanların ağır taciz ve saldırılara uğradığını söylüyor.

Raporda, ihlallerin silahlı grup ve ordu üyeleri tarafından yapıldığı, pekçok kadının toplu tecavüze maruz kaldığı ifade ediliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün inelediği kamplarda kalanlar, açlık ve çatışmalardan kaçan Somalililer.

"Yardımlar hortumlanıyor"

Kamplardaki yöneticilerin mülteciler için gelen yardımları çaldıkları da dile getirilen bir suçlama.

Grubun İngiltere'deki yöneticisi David Mepham "Edindiğimiz bilgiler bu insanların kamplarda tutsak gibi kaldıklarına işaret ediyor." diyor.

Mepham sözlerine şöyle devam ediyor: "Kamplardan ayrılamıyorlar. Kampları kontrol edenler tacizlerde bulunuyor. Gelen uluslararası yardımları hortumluyorlar. Kamplarda yaşayanlar büyük sıkıntı çekiyor, çok çok acil ihtiyaçları var."

"Musluğun başındakilerin rehineleri"

Rapor, kampların yöneticisi konumundaki kişilere atıf yapılarak "Musluğun başında olanların rehineleri" başlığını taşıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü mülteci kamplarına büyük yardımlar gittiğini, buraya gönderilen malzemelerin yöneticiler tarafından para karşılığında pazarlandığını belirtiyor.

"Saldırıları söylemiyorlar"

2011 yılından itibaren yaşadıkları yerlerden kaçıp Mogadişu'daki bu kamplara gelenlerin incelendiği araştırmaya göre, kadınların ve genç kızların "misilleme ya da diğer endişeler" nedeniyle saldırıları ihbar etmedikleri sonucuna varılıyor.

Kuman adındaki 23 yaşındaki bir kadın toplu tecavüze uğradığında 9 aylık hamile olduğunu, tecavüz edenlerin üniformalı üç subay olduğunu belirtiyor.

Safiyo adındaki bir diğer kadın da, tecavüz edildikten sonra bacağının kesildiğini ve vurulduğunu söylüyor.

"Kabile ayırımcılığı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü farklı etnik grup ya da kabilelere göre ayırımcılığın da yapıldığını ifade ediyor.

Raporda şikayette bulunan kimi mültecilerin tartaklandığı ve hatta tutuklandığı söyleniyor.

Somali uzun bir dönem hükümetsiz kaldıktan sonra Eylül ayında yeni bir hükümet oluşumunun işbaşına geldiği bir ülke.

Hükümeti Birleşmiş Milletler destekliyor.