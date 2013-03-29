Cinsel hastalıklı kişiler için internet arkadaşlığı

İnternet üzerinden flört ve arkadaşlık, belirsizlikler ve kaygılarla dolu bir süreç.

Potansiyel eşlerine durumlarını söyleme sıkıntısı yaşayan tedavi edilemez cinsel hastalıklara yakalanmış kişilere özel sayfalar bu kişiler için bu sorunu ortadan kaldırdıkları iddiasında.

Geçtiğimiz on yıl içinde, özel gruplara hitap eden internet çöpçatanlık sitelerinde büyük bir artış yaşandı.

Ancak internet çöpçatanlığı dünyasında giderek büyüyen sektörlerin başlarında ise cinsel yoldan bulaşan hastalıklara yakalanmış kişilerin oluşturduğu gruplar yer alıyor.

Şu an bu sitelerin sayısı o kadar artmış durumda ki, "en iyi 10 site" gibi listeler dolaşıyor internette.

İngiltere'de 30 bin üyesi bulunan PositiveSingles gibi siteler, geçen yıl dünya çapında 100 bin yeni üye kazanmış.

DatePositive adlı site ise, kullanıcıların, kendilerine özel olarak hangi hastalığa yakalanmış potansiyel eş istiyorlarsa o şekilde arama yapmalarına izin veren özelliklere sahip.

Bu sitelerde, yaş ve cinsiyet tercihlerinizi girdikten sonra ayrıca, hangi cinsel hastalığa yakalanmış kişilerle tanışmak istiyorsanız, onların bilgilerini de giriyorsunuz.

Bu tür sitelerdeki artış, cinsel hastalıklara yakalanmış kişilerin sayısındaki artışla da paralellik arz ediyor.

Sadece Amerika'da her yıl 20 milyon kişi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanıyor.

Bu rakam, dünya çapında ise 110 milyon civarında.

Bu vakaların bir kısmı belsoğukluğu gibi tedavi edilebilir hastalıklarken, bir kısmı ise HIV gibi tedavi edilemeyenlerden oluşuyor.

Bu rakamlar da cinsel yoldan bulaşan hastalığa yakalanmış kişilerin çöpçatanlık dünyasındaki varlıklarını ciddi bir mesele olarak ortaya koyuyor.

Bu hastalıklara karşı var olan korku ise, hastalığa sahip kişilerin hareketlerini kısıtlıyor.

H-YPE adlı sitenin kurucusu 44 yaşındaki Max, "Bazı insanlar kendilerini cüzzamlı gibi hissediyorlar" diyor.