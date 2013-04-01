Rio'da turiste tecavüz

Brezilya'nın Rio de Janeiro'da yabancı bir turistin minibüste tecavüze uğradığı ve soyulduğu bildirildi.

Brezilya polisi, Copacabana semtinde erkek arkadaşıyla birlikte minibüse binen kadına defalarca tecavüz edildiğini açıkladı.

Polis olayla ilgili iki kişinin tutuklandığını kaydetti.

Saldırıya uğrayan turistlerin kimliği ve milliyeti hakkında bilgi verilmedi.

Gelecek yıl Dünya Kupası'na, 2016'da ise Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Rio'da şiddet olaylarının önlenmesi, yetkililerin en önem verdiği konular arasında.

Polis, bu son olayla ilgili olarak 20 yaşındaki minibüs şoförü Jonathan Foudakis de Souza ile 22 yaşında Wallace Aparecido de Souza Silva adında iki kişinin yakalandığını bildirdi.

Sanıkların, diğer yolcuları indirdikten sonra minibüsü kentin dış mahallelerine doğru sürdükleri belirtildi.

Minibüs, Rio'daki Guanabara Körfezi üzerindeki uzun köprüden geçerken kadına defalarca tecavüz edildi.

Erkek arkadaşı ise kelepçe takılarak ağır bir şekilde dövüldü.

Sanıklar, kurbanlarını alışveriş ve bankamatiklerden para çekmek için kredi kartlarını kullanmaya zorladıktan sonra yakınlardaki Itaborai kentinde minibüsten attılar.

İki şüpheli olaydan birkaç saat sonra ele geçirildi.

Polis, cep telefonuyla arandıktan sonra Rio dışında minibüse binen ve kadına tecavüz eden üçüncü bir kişiyi daha arıyor.

Rio de Janeiro ve diğer büyük Brezilya kentlerinde sık sık otobüslerde soygun olayına rastlanıyor.

Ancak bu seferki saldırının şiddet ve cüreti yerel basını şoka uğrattı.