Kan kanseri rahimde başlıyor

Kan kanseri hastalığının genetik izini süren bilim insanları, bebeğin ana rahmindeki ilk günlerinde geçirdiği bir mutasyonun sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Kanser Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, hastalığın sebebinin peşine düşerek tek yumurta ikizlerindeki 3 milyar dizilimi inceledi.

PNAS dergisinde yayınlanan bulgular, hastalığa karşı yeni ilaçlar geliştirmesine yardımcı olabilir.

Kan kanseri, diğer adıyla lösemi, çocuklarda teşhis edilen en yaygın kanser türü.

Sadece İngiltere'de, senede 100 civarında çocuk bu hastalık yüzünden hayatını kaybediyor.

Mutasyona uğrayan gen bulundu

Araştırmada incelenen ikizler, çocukları en çok etkileyen kan kanseri türüne, yani akut lenfoblastik lösemiye yakalanmıştı.

Yetişkinlerde nadiren görülen bu hastalık genellikle tedavi edilebilir olmasına rağmen, kullanılan ilaçların yan etkileri rahatsızlık verici.

Beyaz kan hücrelerini etkileyen hastalığa bazı genlerdeki bozukluğun yol açtığı ve çevresel etkenlerin de tekikleyici olduğu biliniyordu.

Ancak hastalığın ortaya çıkış süreci henüz tam olarak açıklanabilmiş değil.

Prof. Mel Greaves ve arkadaşları, bu çalışmada ebeveynlerinden aynı DNA'yı alan tek yumurta ikizlerine mercek tuttu.

Çocukların ikisi de hastalığa dört yaş civarında yakalanmıştı.

Kan ve kemik iliği örnekleri incelendiğinde, ikizlerde 20'nin üzerinde genetik mutasyon saptandı.

Ancak bu mutasyonlardan sadece biri iki bebekte ortak olduğundan, diğerlerinin doğumdan sonra geliştiği yorumu yapıldı.

Diğer kardeşe nasıl geçti?

Ortak mutasyonun görüldüğü gen ETV6-RUNX1 olarak biliniyor.

Bu gendeki mutasyonun henüz ana rahmindeyken ikizlerden birinde ortaya çıktığı ve daha sonra plasenta içindeki kan dolaşımı aracılığı ile diğerine bulaştığı tahmin ediliyor.

Ancak mutasyonun meydana gelme sebebi henüz bilinmiyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Greaves şöyle diyor: "İnsan genomunun bütün dizilimini biliyorduk. Bu çalışma ilk defa, kan kanseri sürecini başlatan anahtar mutasyonun ne olduğunu ortaya koydu. Diğer mutasyonlar doğumdan sonra meydana geliyor olmalıydı."

İngiltere'deki Kanser Araştırmaları adlı yardım kuruluşundan Dr. Julie Sharp, bu tür çalışmaların çocuklarda kanserin nasıl ortaya çıktığını gösterebileceğini söylüyor.

Araştırmalar sayesinde lösemide ölüm oranının düşmekte olduğunu ve ileride, yan etkisi çok daha az olan ilaçların geliştirilebileceğini dile getiriyor.