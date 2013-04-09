Petrol sızıntısını temizleyen mikro organizmalar

Üç yıl önce meydana gelen bir kaza sonucu milyonlarca litre ham petrolün sızdığı Meksika Körfezi'nin, kendisini temizlemek için bazı mikro organizmaları harekete geçirdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre bu mikro organizmalar petrolü ayrıştırarak yok etmeye çalışıyor.

Ancak körfezi temizlemeye çalışan ekiplerin kullandığı kimyasal maddeler, bu mikro organizmaları olumsuz etkiliyor.

Araştırma, Deepwater Horizon petrol platformunda haftalar süren petrol sızıntısının uzun vadeli etkileri konusunda ise ipucu vermiyor.

BP'nin işlettiği petrol platformunda 2010 yılı Nisan ayında yaşanan patlamada, platformda çalışan 11 kişi ölmüş; ardından 780 milyon litre ham petrolün denize yayılmasıyla tarihin en büyük çevre felaketlerinden biri meydana gelmişti.

Amerikan Kimya Derneği Konferansı'na sunulan araştırmaya katılan Tennessee Üniversitesi'nden Terry Hazen, bu felaketten beri petrolü parçalayan mikro organizmaları giderek daha yakından incelediğini, bu arada daha önce bilinmeyen türlere ulaştığını söylüyor.

Bu organizmalar petroldeki karbon temelli "alkan" moleküllerini parçalayabiliyor.

Ve karşılarına engeller çıkmazsa, kendileri petrol sızıntısına doğru ilerleyebiliyor.

Hazen toplantıdaki sunumunda bu organizmaları "petrol arayan füzelere" benzetti.

'Bahar temizliği' etkisi

Okyanuslarda petrole aç mikropların bulunması aslında şaşırtıcı değil -- denizlerde yer altındaki petrol yataklarından sızıntılar milyonlarca yıldır yaşanıyor.

2003'te Amerikan Bilimler Akademisi'nde yapılan bir araştırma Meksika Körfezi'nde yılda doğal yollardan 140 bin ton sızıntı olduğunu belirtiyordu.

Profesör Hazen'ın araştırmasındaki en yeni unsur, metanla beslenen metanotroflarla ilgili.

Metan, petrolün en son parçalanan bileşenlerinden.

Hazen'ın BBC'ye verdiği bilgiye göre Meksika Körfezi'nde birden petrol bolluğu olması, metanotrof nüfusunda "patlamaya yol açtı."

"Metan bittiğinde de," diyor Prof Hazen, "Tesadüfen orada bulunan ne varsa hepsini öğütmeye başlıyorlar. Bu da bir tür 'bahar temizliği' efekti yaratıyor."

"Bence Meksika Körfezi'nin beklenendendaha temiz olmasının, yalnızca petrolden değil her türlü kirlilikten arınmaya başlamasının sebebi bu."