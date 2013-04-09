Bağdat'ta yıkılan Saddam heykelinin kalçası satılık

Eski İngiliz SAS komandolarından biri, Saddam’ın Bağdat meydanında yıkılan heykelinin kalça kısmından kopardığı bir parçasını, savaş anıtı eseri olarak satmaya çalışıyor.

2003 yılında, Bağdat meydanındaki heykelin kalabalık halkın arasında yıkılışı, ABD ve İngiltere ordusunun Bağdat’ı işgalini ve Saddam’ın 24 yıllık iktidarının sonunu temsil ediyor.

Eski bir İngiliz komandosu olan 53 yaşındaki Nigel Ely, Saddam heykelinin yıkıldığının ertesi günü, heykelden arta kalanların “tanklarla çevrili” olduğu Bağdat Firdevs Meydanındaydı.

O dönem fotomuhabir olarak çalışan Ely, heykelin kalıntılarını korumakla sorumlu ABD deniz kuvvetleri askerlerine kendisini eski bir asker olarak tanıttı ve heykelden bir parça almak istediğini söylediğini anlatıyor.

Nigel Ely’nin kendisi de 1990-91 Körfez savaşı sırasında İngiliz ordusu askeri olarak Irak’ta savaşmış.

‘Heykelden bir parça arakladım’

Nigel Ely “Bana, ‘Tabii ki dostum’ dediler ve bende onların yardımıyla heykelden bir parça arakladım” diye anlatıyor.

Eline bir cekiç ve bir keski alan Ely, kalın bronz heykeli dövmeye başlamış. Bir süre uğraştıktan sonra Saddam heykelinin kalça kısmı olan bölümden 60 santim boyutunda bir parçayı koparabilmiş.

Şimdi Ely Saddam heykelinden kopararak İngiltere’ye getirdiği parçayı bir savaş anıtı eseri olarak satmak istiyor.

Nigel Ely, Saddam heykelinin parçasını satabilirse, gelirini askeri yardım kuruluşlarına ve yaralı askerlere tıbbi yardım sağlayan derneklere bağışlayacağını söylüyor.

Ancak ilk defa 2011’de açık artırmaya çıkarılan Saddam heykelinin parçasının talibi çıkmamıştı.