Besteci ve piyanist Fazıl Say, bir Twitter mesajı yüzünden 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak ceza beş yıllığına ertelendiği için sanatçı şimdilik hapse girmeyecek.

Twitter hesabında Ömer Hayyam'a ait olduğunu belirttiği rubaileri paylaştıktan sonra Say hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Say "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamaktan" suçlu bulundu.

YORUMLARINIZ

bence dini aşağılama yok... okuduğunu anlamayanların yorumu bu.bana göre din adına allah adına konuşup o dizeleri yazdıranlara eleştiride bulunmuştur diye düşünüyorum. allah ben cennetimden şarap ırmaklarımı akıtıp müminlere 2 huri vereceğim mi demiş..... kime demiş? nursen bayındır, antalya

Ateiste, Komüniste her türlü mefkûreye, mefkûre oldukları için saygılı olunmalı. Mamafih hiçbir mefkûrenin başka mefkûreye saygısız olmaya hakkı yoktur. Fazıl Say benim ibadet ettiğim mefkûreme saygısızlık etmiştir. Muahkemelerin kararlarına saygı duyulur. Dr Ahmet Tecemen, Bursa

Bir İslam ülkesinde yaşayıpta neden isyan ediyor bu insan müsveddesi. Müslüman olmak suçmu ? Eğer senin insan olarak dünyaya gelmen suç değilse bizim Müslüman olmamız haşa suç değil bir şereftir. Zira sizin atalarınız bir maymun, inanların atası ise insandır. Zaten bu rahatsızlığının temeli oraya dayanıyor :) Selamet

Aslında bu dramatik karar Fazıl Say'dan önce Ömer Hayyam'a,Ondan da evvel sanata,düşünce ve ifade özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.Bu kararın tüm dünyaya açıklaması nasıl yapılacak merak ediyorum. Berke Aker, Bursa

tüm fazıl say sevenlerini,savunanlarını yürekten iğrenerek suratlarına tükürüyorum.o dindar diye ayıpladıklarınız sizin rahatça soyunmanız,görüş bildirmeniz için her türlü hakkı veriyor.kısıtlama yok.utanmaz mısınız hiç.başkasının ağzından hakaret,hakaret sayılmıyor mu?alıntıysa alıntı...kör müsünüz...siz Yaratıcı'nın kitabına nasıl söz söylersiniz?inanmayabilirsiniz ama hakaret edemezsiniz... hasan ş.

Hitler Almanyası gibi bu karanlık 10 senede TR'yi silindir gibi ezdiler. Hükümet baskısıyla, TV kanallarındaki programlar yayından kaldırtıldı, gazeteciler işini kaybetti, hatta sahipleri gazetelerini satmaya zorlandı. TR en çok gazetecinin hapiste olduğu ülkelerin başında! Mısır islama hakaret etti diye komedyenin peşinde, AKP çok daha klas(!) dünyaca ünlü Fazıl Say'ın peşinde! TR adeta Titanik! Arda, İstanbul - Tarabya

trajikomik,komik otesi,ya da aglanasi, gulunesi. Ah bu sacmaliklar ne zaman bitesi.. Daha ne cok yol alinasi denyag, Twitter

başkalarının görüşlerine saygı duymayı bilmiyoruz.#fazilsay madem bu ülkenin aydınlarından,neden inanç konusunda saygı duyamıyor? Demir Abdullah, Twitter

şiddet yoksa fikir suç değildir,sosyal medyada arz ve talep vardır,okumak isteyen takipçisi olur.ki bu da zorlama değildir. superegosu_gokdelen, Twitter

CNN int'da da yayinlandi bu aksam....Turkiye adina cok uzucu, primitif tartismalar... daha az nefret dolu olalim birbirimize. Gizem Tokgöz, Twitter

keşke hapse atsalardı Zülfikar, Twitter

bbc ıngiliz uşağı cokkkk açık söylüyorum sanane verilen cezadan fitne fesat yayan yayın kuruluşu...fazil say olduğu yerde SAYsin Musa Özcan, Twitter

bence az bile, dine sövecek özgürlük olacak, aşağılık insan.... enes, Twitter

#fazilsay da hatali nie gidip N.Fazil Kisakurek in sırini yazmiyo:) da gidip ömer hayyaminkini yaziyo ck ayip etmis. karakecili, Twitter

biz kişilerin icraatını bilmeden büyütüyoruz.fazıl say kime ne verdi.allah aşkına size önder olarak akıl mı verdi,yolmu gösterdi. Cafer Kaya, Twitter

demokrasi adina kınıyorum sözlenecek söz varmi bu karara Tamer Kaya, Twitter

ee.turkiyedeki hırant dink davası mevcut durum olunca başka yerlerdede bu tarz sonuçlarada şaşırmamalıyız Şerif Seçkin, Twitter

Fazil Say'a saygi duyuyyorum. yargilayanlara ise yorum yapmak bile istemiyorum. TC Seniha Gökhan, Facebook

Başbakan cemevlerine cümbüşevi derken savcıların kulakları duymuyor,gözleri görmüyormuydu?. Sünni inanca bir sözle mi kulakları açıldı. Yöneticiler karşısındakilere çuvaldızı batırırlar, kendilerine iğne batınca ciyaklarlar. veli karabulut, ESKİŞEHİR

Düşünceyi suç sayan,say;lara kıyanlara,aydınlıktan korkanlara yazıklar olsun. aliihsan ünver, balıkesir

Dine değilse de dindarlara hakaret etmiş olabilir. Peki nerede, hangi ülkede? İslam dışındaki dinlerin batıl, kitaplarının da sahte olduğunun okullarda öğretildiği bir ülkede. Tuhaf. Serkan, İstanbul

Zayıflık Bir söze bakarsın lafmı diye bide söyleyene bakarsın adammı diye ozaman daha güzel bakıyorsun söylenenlere BESTECİ olmuş ÜNLÜ PİYANİST olmuş napalım vermemiş MEVLAM ADAM OLAMAMIŞ ZAVALLI KAZIM GÜNER, SAKARYA

bence gayet doğru bir karar. ferahat

İnsanların dini inançlarına saldırmak veya alaya almak ifade özgürlüğü değildir. İsimsiz

fazıl say denilen kişi dinimize karşı çok büyük bir terbiyesizlik yapmıştır bu kişiyi şiddetle kınıyorumm Alifuat OKTAY

'Söylediklerini kabul edemem ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim' Fazıl Sayın tabiriyle bir 'Allahçı' olarak duruşum bu Hale Günay, Twitter

Fazıl Say´ı hangi Hayyam rubaisi 10 ay hapis cezasına çarptırdı, ben de yazacaktım da.. Atatürkormançiftliği, Twitter

Turkiye icin utanc verici! Dusuncelerimizden dolayi yargilanmak.. 21. yuzyilda.. Anlayamiyorum.. Iraz Cerid Keeling, Twitter

bu rezil ulkeyi terkedip japon vatandasi olmadigi icin onun adina uzuluyorum kosta rika, Twitter

bunlar sindirme, korkutma politikaları.bölücülük,hainlik herşey serbest ama adam twtr'da 2 kelime yazdı diye hips czası veriliyor serkan, Twitter

herkesin ifade özgürlüğünü kullanmasından yanayım,ama dünyanın en eşsiz sanatını da icra etse dangalak dangalaktır... Bu seçkinci dangalaklara yaptıkları iş meşruiyet sağlamamalı,halkına böyle bakan tipler sadece kusma isteği uyandırıyor bende Uğur Soydan, Twitter

elbette inanç özgürlüğü haklı bunu isteyen her vatandaş lakin kendi özgürlüğümüzü âlem-i şümûla ilan edelim derken bir kitle bir grup , yahut bir topluluğu lekelemek,incitmek,hiçe saymak,iftiraya gark etmek, olmadık hakaretleri ardı ardına fütursuzca... kemikleşmiş demokrasisi,sevgiyle tüm farklılkların bir arada yaşaybilmesi için umut edilen bir kavram olarak kalmamalı yaşanmalı dine, inanca yada inançsızlığa ÖZGÜRLÜK lütfen. bizim kadar sağduyulu olabilmeyi Allah bu faşizanlara nasip eder inşallah biz inanlara Allah'a iman eden bunca müslümana hakaretinin sonucu olan bu ceza az kalmıştır diye düşünüyorum Zeynep Yiğit, Twitter

artik yunus emre omer hayyam siirlerini okurken iki kere dusunun Emre Barış Kabakulak, Twitter

salât omer hayyama ait olanlar suc olarak agılanmasa da , devamında kullandığı ifadeler alenen hakarettir, ayrımcılıktir Mehmet B. Aydemir, Twitter

Yahudi,hristiyan vb dinleri aşağılayanlar daha dikkatli davranmalı bu saatten sonra. :) Celal Onur Ener, Twitter

Twitdeki ironiyi bulunuz: RT " @bbcturkce GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN: Fazıl Say'a Hayyam twitinden 10 ay hapis http://bbc.in/10WQAUH " Özge Erkan, Twitter

bir gun adalet herkese lazim olacak. Edebiyat evrenseldir, din ise kisilerin. A.B. Cezayirlioğlu, Twitter

Sacmaligin daniskasi. Seray Pulluk, Twitter

yukarıdaki haberi okuyunca modern dünyanın modern olmaktan hala ne kadar uzak olduğuna şaşırıp kalıyor insan.... ayse sarı, istanbul

Hiç kimse bir diğerinin inancına veya inançsızlığına laf söyleyemez veya aşağılayamaz. Birinin Ünlü/Tanınıyor/Siyasetçi/Bürokrat/Zengin/Sanatçı olması ona bu hakkı vermez. Meslekleri kişilere ait para kazanma şeklidir. O nedenle verilen cezanın hukuki boyutuna yorum yapamam ama verilme nedenini destekliyorum... Hasan Turakine, Facebook

güzel ülkemin mahkemelerine meğer şeriat gelmiş,bize haber vermemişler. Kaan Yagizer, Facebook

1000 sene sonra Omer Hayyam'i Fazil Say ustunden yargilayip mahkum eden gericilere ve o gericilere yetmez ama evet diye katilan yavsaklara sesleniyorum: Hepinizin ustune pislik yagacak ama siz bunu bile anlamayacak kadar pislik icindesiniz! Gürbüz Sanatçı, Facebook

İnsanlar inançları ve beyanları hususunda hiçbir zaman arka plana atılmak istemez. Bence bu dava Fazıl Say isminin sanatsal varlığından ötürü gereğinden fazla büyütüldü ve 'ifade özgürlüğü' kapsamında mevcut olayların üzerine pekiştirilmek istendi. Bir insan inançlı da olsa inançsız da olsa bu ona kendisiyle bir olmayana saldırma hakkı tanımaz. Fazıl Say gereksiz işlerle uğraşıyor ve sanatçı kimliğine leke sürüyor. Chris Maminov, Facebook

TC'de Yargı her zaman egemen düşüncenin/iktidarın yanında olmuştur.Bu soruyu AKP'nin demokratlığını öven batılı liberallere sormak daha doğru değil mi? Ilımlı islam tezinin tutmasına seviniyorlardır. Bu ülkede Alevilere, atesitlere, hırıstiyanlara, yahudilere, ezidilere, vs hakaret etmek serbest hatta haktır. Konu hanefi/sünni olunca dine hakaret olur, eleştiri sınırları, düşünceyi ifade özgürlüğü bunlar sadece birer cümledir, kudretlinin benimseyeceği değerler değildir. Gül Emek, Facebook

Fazil Say sadece gerceklerden bahe ediyor. Her zaman destekliyoruz ve destekliyecegiz! Jacob Adlar, Facebook

Fikir ve ifade özgürlüğü; kutsal değerlere, inançlara hakareti ve aşağılamayı içermez.Dolayısıyla verilen ceza isabetli olmuş.Herkes haddini hududunu bilmelidir,buna Fazıl Say'da dahil.İnançsız olsa bile kendi ülkesinin değerlerine bu kadar yabancı ve bigane bir kişi iyi bir piyanist olabilir,ancak asla gerçek bir sanatçı olamaz. Sami Şahan, Facebook

mesleğini geliştireceğini düşünüyorum. Ahmet Çetin, Facebook

"Halkıma gece gündüz hizmet etmeye gayret ederken, tüm dünyada en iyi şekilde temsile uğraşırken halkımı dini değerler üzerinden aşağıladığımı iddia etmek yanlıştır. Aynı şekilde yanlış olan ise beni suçlayanların özgür düşüncemi engellemeye çalışıyor olmalarıdır. Hiçbir değer ve dini değerler özgür düşünceden korkularak, düşünce baskı altına alınarak korunamaz..."(Fazıl SAY) Aynı düşüncedeyim . Bu arada , BATI dünyası , ülkemizden elini çekmediği ve AKPyi desteklediği sürece de bu gibi hukuksuzlukları yaşama devam edeceğiz. Sonunda kazanan Türk milleti olacak ve BATIdünyası ülkemizden elini çekmek zorunda kalacak ve kaybeden yene BATI dünyası Olacak. TC Çetin Bayramoğlu, Facebook

Malumun ilanı.. Erhan Akdeniz, Facebook

ömer hayyama ait piyasada 350 kadar rubai var ancak umanlar bunun sadece 60ının gerçek olduğunu söylüyor. sonunu kendisi editlemiş başında hatırladığım kadarı ile o rubai zaten ömer hayyama ait dğil Mehmet Murat Doğusan, Facebook

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